Понимание валютного курса — не просто формальность, а практическая необходимость для каждого, кто связан с покупками, поездками, переводами и бизнесом. Особенно сегодня, когда колебания на рынке ощущаются даже при покупке банальной чашки кофе в аэропорту или расчётах за онлайн-подписку. 20 августа 2025 года в Украине курс валют остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем: гривна удерживает устойчивость, но изменения в долларах и евро требуют внимания. В статье от DNEWS представлены официальные данные НБУ, курсы в обменниках, предложения крупнейших банков и практические советы. Всё это поможет сделать верный финансовый шаг, особенно в нестабильные времена. Даже не планируя обменивать валюту сегодня, полезно знать, как меняется курс — это отражение состояния экономики страны и мира.
Средний курс валют по данным украинских банков
Актуальные цифры от банков дают наглядную картину о реальных предложениях и ожиданиях финансового сектора.
На 20 августа 2025 года средний курс в банках Украины следующий:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Курс НБУ
|USD
|41,10
|41,625
|41,3557
|EUR
|48,00
|48,60
|48,3241
|PLN
|11,05
|11,625
|11,3843
|GBP
|55,30
|51,348
Национальный банк немного повысил официальный курс по всем основным валютам. Гривна сохраняет умеренную стабильность на фоне мировых колебаний.
Наличный курс валют в обменниках Украины
Курс наличной валюты чаще всего используют туристы, физические лица и малый бизнес.
20 августа 2025 года данные по обмену наличными валютами таковы:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,35
|41,43
|EUR
|48,30
|48,45
|PLN
|11,28
|11,40
|GBP
|55,48
|56,02
|CHF
|51,30
|51,92
Особое внимание стоит обратить на курс продажи евро — он снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим днём, что может быть выгодно для покупки.
Курсы валют в украинских банках по состоянию на утро
Динамика изменения курсов за последнюю неделю
Понимание тенденций важно для прогнозирования и планирования операций.
Согласно данным по курсу доллара:
- 13 августа — 41,50 ₴
- 14–16 августа — снижение до 41,25 ₴
- 17–19 августа — курс стабилизировался около 41,10 ₴
- 20 августа — 41,3557 ₴ по НБУ
Похожая ситуация и с евро: курс растёт медленно, но уверенно, что связано с изменением на внешних рынках.
Курс на межбанке и онлайн-торгах
Обновление на межбанке 19 августа (вечером, накануне):
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,3450
|41,3750
|EUR
|48,2868
|48,3053
Межбанк закрыт на момент написания, но эти значения близки к официальным данным НБУ, что подтверждает тренд стабилизации.
Конвертер валют: как пересчитать прямо сейчас
Если вы планируете обмен, используйте конвертер. Например:
100 USD = 4 112 UAH по среднему банковскому курсу.
Это удобно для расчёта крупных платежей, отпускного бюджета, онлайн-заказов или перевода средств за границу.
Какие выводы можно сделать на 20 августа
Цифры говорят сами за себя. Важно учитывать несколько моментов:
- Наличный рынок — динамичен, выгоден для физлиц при точечном обмене
- Банковский курс — подходит для безналичных расчетов и перевода
- Тренд — рост по всем ключевым валютам в пределах 0,10–0,15 ₴, но паники нет
Практические советы на сегодня
Чтобы выгодно обменять валюту:
Сравните курсы разных банков
Следите за курсом продажи евро
Евро немного снизился — если планировали покупку, возможно, стоит воспользоваться этим днём.
Не забывайте о комиссии банков
Всегда уточняйте, какие дополнительные сборы взимает банк или обменник при онлайн-конвертации или карточных операциях.