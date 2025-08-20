Понимание валютного курса — не просто формальность, а практическая необходимость для каждого, кто связан с покупками, поездками, переводами и бизнесом. Особенно сегодня, когда колебания на рынке ощущаются даже при покупке банальной чашки кофе в аэропорту или расчётах за онлайн-подписку. 20 августа 2025 года в Украине курс валют остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем: гривна удерживает устойчивость, но изменения в долларах и евро требуют внимания. В статье от DNEWS представлены официальные данные НБУ, курсы в обменниках, предложения крупнейших банков и практические советы. Всё это поможет сделать верный финансовый шаг, особенно в нестабильные времена. Даже не планируя обменивать валюту сегодня, полезно знать, как меняется курс — это отражение состояния экономики страны и мира.

Средний курс валют по данным украинских банков

Актуальные цифры от банков дают наглядную картину о реальных предложениях и ожиданиях финансового сектора.

На 20 августа 2025 года средний курс в банках Украины следующий:

Валюта Покупка Продажа Курс НБУ USD 41,10 41,625 41,3557 EUR 48,00 48,60 48,3241 PLN 11,05 11,625 11,3843 GBP 55,30

Национальный банк немного повысил официальный курс по всем основным валютам. Гривна сохраняет умеренную стабильность на фоне мировых колебаний.

Наличный курс валют в обменниках Украины

Курс наличной валюты чаще всего используют туристы, физические лица и малый бизнес.

20 августа 2025 года данные по обмену наличными валютами таковы:

Валюта Покупка Продажа USD 41,35 41,43 EUR 48,30 48,45 PLN 11,28 11,40 GBP 55,48 56,02 CHF 51,30 51,92

Особое внимание стоит обратить на курс продажи евро — он снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим днём, что может быть выгодно для покупки.

Курсы валют в украинских банках по состоянию на утро

Банковский курс — это зеркало спроса и предложения. Разные банки предлагают различные условия обмена:

Банк Покупка / Продажа

