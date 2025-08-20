Пятница, 22 августа, 2025
19.3 C
Киев
type here...
Курс валют в Украине на 20 августа 2025: доллар, евро, злотый в банках и обменниках, актуальные данные, сравнение, динамика, советы.
Курс валют в Украине на 20 августа 2025: доллар, евро, злотый в банках и обменниках, актуальные данные, сравнение, динамика, советы.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Актуальный курс валют на сегодня 20 августа 2025 года в Украине

Понимание валютного курса — не просто формальность, а практическая необходимость для каждого, кто связан с покупками, поездками, переводами и бизнесом. Особенно сегодня, когда колебания на рынке ощущаются даже при покупке банальной чашки кофе в аэропорту или расчётах за онлайн-подписку. 20 августа 2025 года в Украине курс валют остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем: гривна удерживает устойчивость, но изменения в долларах и евро требуют внимания. В статье от DNEWS представлены официальные данные НБУ, курсы в обменниках, предложения крупнейших банков и практические советы. Всё это поможет сделать верный финансовый шаг, особенно в нестабильные времена. Даже не планируя обменивать валюту сегодня, полезно знать, как меняется курс — это отражение состояния экономики страны и мира.

Средний курс валют по данным украинских банков

Актуальные цифры от банков дают наглядную картину о реальных предложениях и ожиданиях финансового сектора.

На 20 августа 2025 года средний курс в банках Украины следующий:

Средний курс валют по данным украинских банков90
ВалютаПокупкаПродажаКурс НБУ
USD41,1041,62541,3557
EUR48,0048,6048,3241
PLN11,0511,62511,3843
GBP55,3051,348

Национальный банк немного повысил официальный курс по всем основным валютам. Гривна сохраняет умеренную стабильность на фоне мировых колебаний.

Наличный курс валют в обменниках Украины

Курс наличной валюты чаще всего используют туристы, физические лица и малый бизнес.

20 августа 2025 года данные по обмену наличными валютами таковы:

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,3541,43
EUR48,3048,45
PLN11,2811,40
GBP55,4856,02
CHF51,3051,92

Особое внимание стоит обратить на курс продажи евро — он снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим днём, что может быть выгодно для покупки.

Курсы валют в украинских банках по состоянию на утро

Банковский курс — это зеркало спроса и предложения. Разные банки предлагают различные условия обмена:

>Наличный курс валют в обменниках Украиныut">БанкПокупка / ПродажаПриватбанк40,95 / 41,55Райффайзен Банк41,22 / 41,53ПУМБ41,20 / 41,80Сенс Банк41,20 / 41,60Таскомбанк41,29 / 41,70Альянс Банк41,20 / 41,50Радабанк41,15 / 41,60Правекс Банк41,25 / 41,55Коминбанк41,15 / 41,47Юнекс Банк41,00 / 41,59УБРР40,40 / 41,80Кредитвест Банк41,25 / 41,67monobank41,20 / 41,60O.Bank41,10 / 41,65Курсы валют в украинских банках по состоянию на утроывать: при оплате картой или онлайн может взиматься комиссия, а курс отличаться от кассового.

Динамика изменения курсов за последнюю неделю

Понимание тенденций важно для прогнозирования и планирования операций.

Согласно данным по курсу доллара:

  • 13 августа — 41,50 ₴
  • 14–16 августа — снижение до 41,25 ₴
  • 17–19 августа — курс стабилизировался около 41,10 ₴
  • 20 августа — 41,3557 ₴ по НБУ

Похожая ситуация и с евро: курс растёт медленно, но уверенно, что связано с изменением на внешних рынках.

Курс на межбанке и онлайн-торгах

Обновление на межбанке 19 августа (вечером, накануне):

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,345041,3750
EUR48,286848,3053

Межбанк закрыт на момент написания, но эти значения близки к официальным данным НБУ, что подтверждает тренд стабилизации.

Конвертер валют: как пересчитать прямо сейчас

Если вы планируете обмен, используйте конвертер. Например:

100 USD = 4 112 UAH по среднему банковскому курсу.

Это удобно для расчёта крупных платежей, отпускного бюджета, онлайн-заказов или перевода средств за границу.

Какие выводы можно сделать на 20 августа

Цифры говорят сами за себя. Важно учитывать несколько моментов:

  • Динамика изменения курсов за последнюю неделюля юридических лиц
  • Наличный рынок — динамичен, выгоден для физлиц при точечном обмене
  • Банковский курс — подходит для безналичных расчетов и перевода
  • Тренд — рост по всем ключевым валютам в пределах 0,10–0,15 ₴, но паники нет

Практические советы на сегодня

Чтобы выгодно обменять валюту:

H3 Сравните курсы разных банков
Приватбанк и Райффайзен предла>Курс на межбанке и онлайн-торгахущественной при крупных суммах.

H3 Следите за курсом продажи евро
Евро немного снизился — если планировали покупку, возможно, стоит воспользоваться этим днём.

H3 Не забывайте о комиссии банков
Всегда уточняйте, какие дополнительные сборы взимает банк или обменник при онлайн-конвертации или карточных операциях.

Итог дня: стабильность с намёко>Конвертер валют: как пересчитать прямо сейчас

емонстрирует устойчивость: доллар держится около 41,35 ₴, евро — 48,32 ₴. Разница в курсах между банками минимальна, а изменения плавные. Это хороший знак для рынка и спокойствия пот>Какие выводы можно сделать на 20 августа"https://dnews.dn.ua/economics/kurs-valyut-v-avguste-2025-goda-v-ukraine-prognoz-i-realnye-ozhidaniya/">курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.

>Практические советы на сегодня

Горячее за неделю

Общество

Актуальный прогноз магнитной бури на 20 августа 2025 года

0
Прогноз магнитной бури на 20 августа 2025 года: изменения по часам, влияние на здоровье и технологии. Полный прогноз и советы.
Статьи

Что лучше ChatGPT, Grok или DeepSeek: сравнение и рекомендации

0
Сравнение ChatGPT, Grok и DeepSeek: преимущества, отличия, таблица, примеры использования и рекомендации для разных пользователей.
Политика

Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и во что был одет Зеленский: гарантии безопасности и трёхсторонняя встреча

0
Встреча Трампа и Зеленского закончилась обещаниями гарантий безопасности для Украины и обсуждением трёхсторонней встречи с Путиным.
Общество

Пенсии в сентябре 2025 года: кому из украинцев доплатят до 1000 гривен

0
В сентябре 2025 года пенсионеры в Украине смогут получить доплаты до 1 000 гривен. Какие условия для получения доплат, кто получит их сразу.
Общество

Восход и закат солнца 16 августа 2025 года: время рассвета, захода и светового дня в Украине

0
Сколько длится день 16 августа 2025 года: точное время рассвета, захода, восхода солнца в Украине по 22 городам, таблица и советы.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Лунный календарь стрижек на 21 августа 2025 года: день обновления и уверенности
Следующая статья
В Полтавской области прозвучала радиационная тревога: что сообщили в ОВА

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

К чему снится море: толкование по популярным сонникам

0
Море во сне — ключ к подсознанию. Оно отражает эмоции, страхи, желания и предчувствия. Всё зависит от цвета, формы и вашего поведения.

Можно ли пломбировать зубы во время месячных

0
Пломбирование зубов во время месячных — безопасная процедура, если соблюдать рекомендации врача. Но важно учитывать особенности организма.

Когда мечта о новой жизни превращается в испытание

0
Переезд в Испанию кажется сказкой, пока не сталкиваешься с бюрократией — в этот момент помощь адвоката становится незаменимой.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.