Сегодняшний день, 27 июля 2025 года, выдался стабильным для валютного рынка Украины, но всё же с некоторыми тонкими сдвигами, которые могут быть важны как для рядовых граждан, так и для предпринимателей, туристов и инвесторов. Курс валют в Украине — это не просто цифры. Это отражение финансовой атмосферы в стране и за её пределами.

Прежде чем обменивать деньги, оплачивать онлайн-покупки или ехать за границу, важно знать, где выгоднее всего конвертировать валюту. Сегодня курс доллара в банках, обменниках и на межбанке показывает минимальные, но значимые колебания. В этой статье от DNEWS вы узнаете, где курс выше, где ниже, какие банки дают лучший курс, как ведёт себя межбанк, и что прогнозируют аналитики на ближайшее время. Также приведём таблицы, сравнения и факты — всё, чтобы вы могли сориентироваться в финансовом потоке информации и принять оптимальное решение.

Средний курс валют в банках Украины на 27 июля

На фоне общего затишья на валютном рынке 27 июля, средние показатели в банках Украины остаются в пределах вчерашних значений, но с лёгкими колебаниями, которые важны для расчётов с крупными суммами.

Курс доллара, евро, злотого

По данным с официальных банковских источников:

Валюта Покупка Продажа Курс НБУ USD 41,5250 41,9750 41,7738 EUR 48,8500 49,4500 49,1009 PLN 11,0000 11,6500 11,5372 GBP 56,0000 57,4000 56,5993 CHF 52,0000 53,0000 52,6052

НБУ сегодня не внёс изменений в официальный курс, оставив все ключевые валюты без движения. Это может свидетельствовать о временном стабилизационном периоде перед очередной фазой колебаний.

Разброс по банкам

Между отдельными банками разброс курсов составляет до 50 копеек. Например:

Приватбанк : 41,35 / 41,95

: 41,35 / 41,95 ПУМБ : 41,50 / 42,10

: 41,50 / 42,10 monobank : 41,50 / 42,01

: 41,50 / 42,01 Кредитвест Банк : 41,55 / 42,05

: 41,55 / 42,05 Украинский банк реконструкции и развития: 40,40 / 42,00

Такие расхождения важны при обмене больших сумм или для корпоративных клиентов.

Курс валют в обменниках: где выгоднее покупать и продавать

Обменные пункты сохраняют устойчивость к колебаниям межбанковского курса, но всё же дают привлекательные условия, особенно в крупных городах. Мы провели сравнение данных по городам и представляем средние значения на утро 27 июля.

Средние наличные курсы в обменных пунктах

Валюта Покупка Продажа USD 41,63 41,70 EUR 49,05 49,20 PLN 11,40 11,55 GBP 56,00 56,60 CHF 52,17 52,84

По сравнению с банковскими кассами, курс наличной валюты в обменниках иногда оказывается более выгодным, особенно в случаях, когда обмен производится через крупные сети с минимальной наценкой.

Курсы в разных городах Украины

Анализ по 20 городам Украины показывает, что наилучшие предложения фиксируются в:

Киеве : USD 41,64 / 41,68

: USD 41,64 / 41,68 Днепре : USD 41,63 / 41,70

: USD 41,63 / 41,70 Львове : USD 41,60 / 41,68

: USD 41,60 / 41,68 Харькове : USD 41,62 / 41,69

: USD 41,62 / 41,69 Одессе : USD 41,65 / 41,71

: USD 41,65 / 41,71 Запорожье : USD 41,60 / 41,67

: USD 41,60 / 41,67 Виннице : USD 41,61 / 41,69

: USD 41,61 / 41,69 Полтаве : USD 41,60 / 41,66

: USD 41,60 / 41,66 Тернополе : USD 41,59 / 41,65

: USD 41,59 / 41,65 Черкассах : USD 41,61 / 41,67

: USD 41,61 / 41,67 Чернигове : USD 41,62 / 41,69

: USD 41,62 / 41,69 Хмельницком : USD 41,60 / 41,68

: USD 41,60 / 41,68 Ровно : USD 41,59 / 41,66

: USD 41,59 / 41,66 Житомире : USD 41,61 / 41,68

: USD 41,61 / 41,68 Сумах : USD 41,60 / 41,67

: USD 41,60 / 41,67 Кропивницком : USD 41,63 / 41,70

: USD 41,63 / 41,70 Ужгороде : USD 41,65 / 41,72

: USD 41,65 / 41,72 Ивано-Франковске : USD 41,64 / 41,71

: USD 41,64 / 41,71 Луцке : USD 41,62 / 41,68

: USD 41,62 / 41,68 Черновцах: USD 41,60 / 41,67

Межбанк 27 июля: основные показатели и тенденции

Хотя торги на межбанке были закрыты накануне, мы можем отследить динамику курса и её влияние на текущую банковскую политику. Межбанк остаётся важнейшим индикатором движения курса валют.

Межбанковские значения по ключевым валютам

USD : 41,7600 / 41,7900

: 41,7600 / 41,7900 EUR: 48,9510 / 48,9820

Существенных изменений по сравнению с пятницей не зафиксировано. Важно отметить, что доллар прибавил по 1 копейке на покупке и продаже, а евро снизился на 19 копеек по обеим позициям.

Почему важен межбанк

Межбанковский рынок формирует ориентиры для всех других сегментов: касс банков, онлайн-обмена, международных расчётов. Даже незначительные изменения в этом секторе могут в перспективе повлиять на курс НБУ.

Оплата картой и конвертация: важные нюансы

При оплате товаров и услуг за рубежом или в международных интернет-магазинах важно учитывать не только курс в момент покупки, но и скрытые комиссии банков.

Курс списания может отличаться от заявленного — уточняйте его в банке.

— уточняйте его в банке. Некоторые банки используют собственные коэффициенты , а не курс НБУ или межбанк.

, а не курс НБУ или межбанк. Конвертация может проходить через третью валюту, особенно при оплате в редких валютах.

Проверяйте в колл-центре, по какому курсу будет списана сумма и возможны ли дополнительные сборы.

Динамика курса за неделю: рост или стабилизация

Сравнение курса валют за неделю показывает устойчивое положение доллара и злотого, а также снижение евро. Это может быть связано с внешнеэкономическими факторами и настроениями международных рынков.

Как изменились курсы с 20 по 27 июля

USD : +0,03 грн

: +0,03 грн EUR : –0,19 грн

: –0,19 грн PLN: без изменений

Плавная динамика может указывать на попытку финансовой системы Украины удержать равновесие перед августом, традиционно более активным месяцем для рынка.

Конвертер валют на 27 июля: сколько гривен за 100 долларов

На основе среднего банковского курса:

100 USD = 4 150 UAH

Это значение — ориентировочное и может меняться в зависимости от конкретного банка и метода оплаты. Используйте расширенный конвертер или приложение банка, чтобы уточнить итоговую сумму перед операцией.

27 июля 2025 года курс валют в Украине остаётся относительно стабильным, что создаёт благоприятную обстановку для расчётов, обменов и планирования финансовых операций. Банки и обменники предлагают разнообразные условия, и, как видно из данных, иногда выгоднее обменивать в обменниках, а не в кассах банков.

Следите за межбанком, уточняйте комиссии и выбирайте удобные для себя каналы — это поможет сохранить деньги и избежать сюрпризов. Завтра курсы могут измениться, но сегодня — день финансовой ясности.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.