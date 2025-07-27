Воскресенье, 27 июля, 2025
26 C
Киев
type here...
Курс валют в Украине 27 июля: актуальные данные банков, обменников и межбанка. Узнай, где лучший курс и как не потерять на комиссии.
Курс валют в Украине 27 июля: актуальные данные банков, обменников и межбанка. Узнай, где лучший курс и как не потерять на комиссии.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Актуальный курс валют в Украине 27 июля 2025 года: банки, обменники, межбанк

Сегодняшний день, 27 июля 2025 года, выдался стабильным для валютного рынка Украины, но всё же с некоторыми тонкими сдвигами, которые могут быть важны как для рядовых граждан, так и для предпринимателей, туристов и инвесторов. Курс валют в Украине — это не просто цифры. Это отражение финансовой атмосферы в стране и за её пределами.

Прежде чем обменивать деньги, оплачивать онлайн-покупки или ехать за границу, важно знать, где выгоднее всего конвертировать валюту. Сегодня курс доллара в банках, обменниках и на межбанке показывает минимальные, но значимые колебания. В этой статье от DNEWS вы узнаете, где курс выше, где ниже, какие банки дают лучший курс, как ведёт себя межбанк, и что прогнозируют аналитики на ближайшее время. Также приведём таблицы, сравнения и факты — всё, чтобы вы могли сориентироваться в финансовом потоке информации и принять оптимальное решение.

Средний курс валют в банках Украины на 27 июля

На фоне общего затишья на валютном рынке 27 июля, средние показатели в банках Украины остаются в пределах вчерашних значений, но с лёгкими колебаниями, которые важны для расчётов с крупными суммами.

Курс доллара, евро, злотого

По данным с официальных банковских источников:

ВалютаПокупкаПродажаКурс НБУ
USD41,525041,975041,7738
EUR48,850049,450049,1009
PLN11,000011,650011,5372
GBP56,000057,400056,5993
CHF52,000053,000052,6052

НБУ сегодня не внёс изменений в официальный курс, оставив все ключевые валюты без движения. Это может свидетельствовать о временном стабилизационном периоде перед очередной фазой колебаний.

Разброс по банкам

Между отдельными банками разброс курсов составляет до 50 копеек. Например:

  • Приватбанк: 41,35 / 41,95
  • ПУМБ: 41,50 / 42,10
  • monobank: 41,50 / 42,01
  • Кредитвест Банк: 41,55 / 42,05
  • Украинский банк реконструкции и развития: 40,40 / 42,00

Такие расхождения важны при обмене больших сумм или для корпоративных клиентов.

Курс валют в обменниках: где выгоднее покупать и продавать

Обменные пункты сохраняют устойчивость к колебаниям межбанковского курса, но всё же дают привлекательные условия, особенно в крупных городах. Мы провели сравнение данных по городам и представляем средние значения на утро 27 июля.

Средние наличные курсы в обменных пунктах

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,6341,70
EUR49,0549,20
PLN11,4011,55
GBP56,0056,60
CHF52,1752,84

По сравнению с банковскими кассами, курс наличной валюты в обменниках иногда оказывается более выгодным, особенно в случаях, когда обмен производится через крупные сети с минимальной наценкой.

Курсы в разных городах Украины

Анализ по 20 городам Украины показывает, что наилучшие предложения фиксируются в:

  • Киеве: USD 41,64 / 41,68
  • Днепре: USD 41,63 / 41,70
  • Львове: USD 41,60 / 41,68
  • Харькове: USD 41,62 / 41,69
  • Одессе: USD 41,65 / 41,71
  • Запорожье: USD 41,60 / 41,67
  • Виннице: USD 41,61 / 41,69
  • Полтаве: USD 41,60 / 41,66
  • Тернополе: USD 41,59 / 41,65
  • Черкассах: USD 41,61 / 41,67
  • Чернигове: USD 41,62 / 41,69
  • Хмельницком: USD 41,60 / 41,68
  • Ровно: USD 41,59 / 41,66
  • Житомире: USD 41,61 / 41,68
  • Сумах: USD 41,60 / 41,67
  • Кропивницком: USD 41,63 / 41,70
  • Ужгороде: USD 41,65 / 41,72
  • Ивано-Франковске: USD 41,64 / 41,71
  • Луцке: USD 41,62 / 41,68
  • Черновцах: USD 41,60 / 41,67

Межбанк 27 июля: основные показатели и тенденции

Хотя торги на межбанке были закрыты накануне, мы можем отследить динамику курса и её влияние на текущую банковскую политику. Межбанк остаётся важнейшим индикатором движения курса валют.

Межбанковские значения по ключевым валютам

  • USD: 41,7600 / 41,7900
  • EUR: 48,9510 / 48,9820

Существенных изменений по сравнению с пятницей не зафиксировано. Важно отметить, что доллар прибавил по 1 копейке на покупке и продаже, а евро снизился на 19 копеек по обеим позициям.

Почему важен межбанк

Межбанковский рынок формирует ориентиры для всех других сегментов: касс банков, онлайн-обмена, международных расчётов. Даже незначительные изменения в этом секторе могут в перспективе повлиять на курс НБУ.

Оплата картой и конвертация: важные нюансы

При оплате товаров и услуг за рубежом или в международных интернет-магазинах важно учитывать не только курс в момент покупки, но и скрытые комиссии банков.

  • Курс списания может отличаться от заявленного — уточняйте его в банке.
  • Некоторые банки используют собственные коэффициенты, а не курс НБУ или межбанк.
  • Конвертация может проходить через третью валюту, особенно при оплате в редких валютах.

Проверяйте в колл-центре, по какому курсу будет списана сумма и возможны ли дополнительные сборы.

Динамика курса за неделю: рост или стабилизация

Сравнение курса валют за неделю показывает устойчивое положение доллара и злотого, а также снижение евро. Это может быть связано с внешнеэкономическими факторами и настроениями международных рынков.

Как изменились курсы с 20 по 27 июля

  • USD: +0,03 грн
  • EUR: –0,19 грн
  • PLN: без изменений

Плавная динамика может указывать на попытку финансовой системы Украины удержать равновесие перед августом, традиционно более активным месяцем для рынка.

Конвертер валют на 27 июля: сколько гривен за 100 долларов

На основе среднего банковского курса:

100 USD = 4 150 UAH

Это значение — ориентировочное и может меняться в зависимости от конкретного банка и метода оплаты. Используйте расширенный конвертер или приложение банка, чтобы уточнить итоговую сумму перед операцией.

27 июля 2025 года курс валют в Украине остаётся относительно стабильным, что создаёт благоприятную обстановку для расчётов, обменов и планирования финансовых операций. Банки и обменники предлагают разнообразные условия, и, как видно из данных, иногда выгоднее обменивать в обменниках, а не в кассах банков.

Следите за межбанком, уточняйте комиссии и выбирайте удобные для себя каналы — это поможет сохранить деньги и избежать сюрпризов. Завтра курсы могут измениться, но сегодня — день финансовой ясности.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.

Горячее за неделю

Статьи

Создать логотип с помощью ИИ: рекомендации, нейросети, генераторы логотипов

0
Создай логотип с ИИ: лучшие генераторы, активные ссылки, советы и приёмы дизайна. Ты узнаешь, где ошибка стоит репутации.
Общество

Геомагнитное поле успокаивается: уровень магнитной бури 24 июля 2025

0
24 июля 2025 года ожидается спад магнитной бури. Узнайте, как это повлияет на ваше здоровье и работу технологий. Советы по подготовке.
Общество

Во сколько взойдёт и сядет солнце 24 июля 2025 года в Украине

0
Точное время восхода и захода солнца 24 июля 2025 года в Украине по регионам, влияние солнечных циклов на повседневную жизнь.
Общество

Когда можно иметь два загранпаспорта одновременно по украинскому законодательству

0
Два загранпаспорта в Украине — это законно. Узнай, когда их можно иметь, как сохранить визы и не попасть под аннулирование.
Культура

Новые звёзды и дебюты на Tomorrowland 2025

0
Шарлотта де Витте открыла и закрыла сцену Tomorrowland 2025. Дебюты, хедлайнеры, билеты, трудности и триумф — все подробности.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как понять, что иммунитет снизился и как его укрепить
Следующая статья
Оппозиция Венгрии не поддерживает ускоренные вступление Украины в ЕС

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что можно сажать после чего: полный гид для садоводов и огородников

0
Узнайте, какие культуры можно сажать после картофеля, моркови, помидоров, перцев и других растений. Советы для эффективного севооброта.

Новый ремешок — новый акцент в образе

0
Мы часто недооцениваем, насколько сильно ремешок влияет на восприятие часов.

Долгота дня 26 июля 2025 года: время рассвета и заката по городам Украины

0
Узнайте, когда будет рассвет и закат в крупных городах Украины 26 июля 2025 года, и как это влияет на продолжительность дня и активность.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.