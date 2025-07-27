Сегодняшний день, 27 июля 2025 года, выдался стабильным для валютного рынка Украины, но всё же с некоторыми тонкими сдвигами, которые могут быть важны как для рядовых граждан, так и для предпринимателей, туристов и инвесторов. Курс валют в Украине — это не просто цифры. Это отражение финансовой атмосферы в стране и за её пределами.
Прежде чем обменивать деньги, оплачивать онлайн-покупки или ехать за границу, важно знать, где выгоднее всего конвертировать валюту. Сегодня курс доллара в банках, обменниках и на межбанке показывает минимальные, но значимые колебания. В этой статье от DNEWS вы узнаете, где курс выше, где ниже, какие банки дают лучший курс, как ведёт себя межбанк, и что прогнозируют аналитики на ближайшее время. Также приведём таблицы, сравнения и факты — всё, чтобы вы могли сориентироваться в финансовом потоке информации и принять оптимальное решение.
Средний курс валют в банках Украины на 27 июля
На фоне общего затишья на валютном рынке 27 июля, средние показатели в банках Украины остаются в пределах вчерашних значений, но с лёгкими колебаниями, которые важны для расчётов с крупными суммами.
Курс доллара, евро, злотого
По данным с официальных банковских источников:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Курс НБУ
|USD
|41,5250
|41,9750
|41,7738
|EUR
|48,8500
|49,4500
|49,1009
|PLN
|11,0000
|11,6500
|11,5372
|GBP
|56,0000
|57,4000
|56,5993
|CHF
|52,0000
|53,0000
|52,6052
НБУ сегодня не внёс изменений в официальный курс, оставив все ключевые валюты без движения. Это может свидетельствовать о временном стабилизационном периоде перед очередной фазой колебаний.
Разброс по банкам
Между отдельными банками разброс курсов составляет до 50 копеек. Например:
- Приватбанк: 41,35 / 41,95
- ПУМБ: 41,50 / 42,10
- monobank: 41,50 / 42,01
- Кредитвест Банк: 41,55 / 42,05
- Украинский банк реконструкции и развития: 40,40 / 42,00
Такие расхождения важны при обмене больших сумм или для корпоративных клиентов.
Курс валют в обменниках: где выгоднее покупать и продавать
Обменные пункты сохраняют устойчивость к колебаниям межбанковского курса, но всё же дают привлекательные условия, особенно в крупных городах. Мы провели сравнение данных по городам и представляем средние значения на утро 27 июля.
Средние наличные курсы в обменных пунктах
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,63
|41,70
|EUR
|49,05
|49,20
|PLN
|11,40
|11,55
|GBP
|56,00
|56,60
|CHF
|52,17
|52,84
По сравнению с банковскими кассами, курс наличной валюты в обменниках иногда оказывается более выгодным, особенно в случаях, когда обмен производится через крупные сети с минимальной наценкой.
Курсы в разных городах Украины
Анализ по 20 городам Украины показывает, что наилучшие предложения фиксируются в:
- Киеве: USD 41,64 / 41,68
- Днепре: USD 41,63 / 41,70
- Львове: USD 41,60 / 41,68
- Харькове: USD 41,62 / 41,69
- Одессе: USD 41,65 / 41,71
- Запорожье: USD 41,60 / 41,67
- Виннице: USD 41,61 / 41,69
- Полтаве: USD 41,60 / 41,66
- Тернополе: USD 41,59 / 41,65
- Черкассах: USD 41,61 / 41,67
- Чернигове: USD 41,62 / 41,69
- Хмельницком: USD 41,60 / 41,68
- Ровно: USD 41,59 / 41,66
- Житомире: USD 41,61 / 41,68
- Сумах: USD 41,60 / 41,67
- Кропивницком: USD 41,63 / 41,70
- Ужгороде: USD 41,65 / 41,72
- Ивано-Франковске: USD 41,64 / 41,71
- Луцке: USD 41,62 / 41,68
- Черновцах: USD 41,60 / 41,67
Межбанк 27 июля: основные показатели и тенденции
Хотя торги на межбанке были закрыты накануне, мы можем отследить динамику курса и её влияние на текущую банковскую политику. Межбанк остаётся важнейшим индикатором движения курса валют.
Межбанковские значения по ключевым валютам
- USD: 41,7600 / 41,7900
- EUR: 48,9510 / 48,9820
Существенных изменений по сравнению с пятницей не зафиксировано. Важно отметить, что доллар прибавил по 1 копейке на покупке и продаже, а евро снизился на 19 копеек по обеим позициям.
Почему важен межбанк
Межбанковский рынок формирует ориентиры для всех других сегментов: касс банков, онлайн-обмена, международных расчётов. Даже незначительные изменения в этом секторе могут в перспективе повлиять на курс НБУ.
Оплата картой и конвертация: важные нюансы
При оплате товаров и услуг за рубежом или в международных интернет-магазинах важно учитывать не только курс в момент покупки, но и скрытые комиссии банков.
- Курс списания может отличаться от заявленного — уточняйте его в банке.
- Некоторые банки используют собственные коэффициенты, а не курс НБУ или межбанк.
- Конвертация может проходить через третью валюту, особенно при оплате в редких валютах.
Проверяйте в колл-центре, по какому курсу будет списана сумма и возможны ли дополнительные сборы.
Динамика курса за неделю: рост или стабилизация
Сравнение курса валют за неделю показывает устойчивое положение доллара и злотого, а также снижение евро. Это может быть связано с внешнеэкономическими факторами и настроениями международных рынков.
Как изменились курсы с 20 по 27 июля
- USD: +0,03 грн
- EUR: –0,19 грн
- PLN: без изменений
Плавная динамика может указывать на попытку финансовой системы Украины удержать равновесие перед августом, традиционно более активным месяцем для рынка.
Конвертер валют на 27 июля: сколько гривен за 100 долларов
На основе среднего банковского курса:
100 USD = 4 150 UAH
Это значение — ориентировочное и может меняться в зависимости от конкретного банка и метода оплаты. Используйте расширенный конвертер или приложение банка, чтобы уточнить итоговую сумму перед операцией.
27 июля 2025 года курс валют в Украине остаётся относительно стабильным, что создаёт благоприятную обстановку для расчётов, обменов и планирования финансовых операций. Банки и обменники предлагают разнообразные условия, и, как видно из данных, иногда выгоднее обменивать в обменниках, а не в кассах банков.
Следите за межбанком, уточняйте комиссии и выбирайте удобные для себя каналы — это поможет сохранить деньги и избежать сюрпризов. Завтра курсы могут измениться, но сегодня — день финансовой ясности.
Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.