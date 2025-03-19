Аналитик объяснил, почему Усик откажется от чемпионского пояса WBO

Объединенный чемпион мира в супертяжелой весовой категории украинец Александр Усик высказывался против ультимативного решения WBO по поводу обязательности поединка против новозеландца Джозефа Паркера.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал talkSPORT, от спортивного аналитика телеканала Sky Sports Спенсера Оливера прозвучало объяснение, обосновывающее отказ Александра Усика (23-0/14 КО) от выполнения ультиматума «Всемирной боксерской организации» (WBO).

По мнению эксперта, украинский чемпион планирует провести стычку с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2/21 КО), а не выйти в ринг с Джозефом Паркером, являющимся обязательным соперником для подтверждения титула WBO.

Оливер уверен, что Усик уволит титул WBO, и обязательно встретится с Дюбуа. При этом украинца не волнует, что WBO может повысить Паркера до полноценного чемпиона.

Кроме того, следующий бой Паркера будет не с Усиком, а с Энтони Джошуа, и: