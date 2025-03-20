Аналитики подсказали, в какие обменники столицы выгоднее сдавать валюту

На четверг, 20 марта, банк-регулятор (НБУ) установил такой курс иностранных валют: доллар – 41,57 гривны/единица, а евро – 45,32 гривны/единица.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на аналитический материал профильного портала «Минфин», утром этого четверга столичные обменные пункты покупают доллар в среднем за 41,5 гривны, а реализуют — за 41,6 гривны.

Как стало известно, наиболее выигрышный курс доллара в обменниках на Дарнице (41,67 гривны/единица) и Печерской (41,65 гривны/единица), если необходимо выгодно «избавиться» от американской валюты. При этом дешевле «зеленые купюры» можно прикупить на Софиевской Борщаговке и Васильковской (41,55 гривны/единица) и Дарницы (41,56 гривны/единица).

Европейскую валюту, усредненно, обменники примут за 45,3 гривны, а продадут за 45,5 гривны. Дороже всего «сдать» евро можно на Печерской, Осокорках и Дарнице (45,37 гривны/единица), а приобрести с выгодой — на Печерской, Золотых воротах и Университете (45,42 гривны/единица).