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Экономика
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Аналітики спрогнозували різке зростання вартості iPhone після перенесення виробництва смартфонів у США

У 2025 році компанією з Купертино розпочато поступове перенесення виробничих потужностей на територію США — заплановано вкладення 500 млрд доларів у цей процес у наступні 4 роки.

Аналітики спрогнозували різке зростання вартості iPhone після перенесення виробництва смартфонів у США

Як інформує «Kreschatic» із посиланням на матеріал CNN, аналітик фінкомпанії Wedbush Securities Ден Айвс спрогнозував, що якщо Apple перенесе виробництво до США, то iPhone Pro-версій подорожчають до 3 500 доларів (вартість iPhone 16 Pro на 128 Гігабайтів наразі складає від 999 доларів).

Відповідно до даних зазначеного експерта, розміщення хоча б 10 відсотків виробництва Apple не в Азії, а в США обійдеться техногіганту в 30 млрд доларів, і на це піде не менше 4 років.

Зокрема, інженерам компанії доведеться «відтворити» на території США весь ланцюжок виробництва комплектуючих і складання готових «яблучних пристроїв». Зараз мікрочіпи для Apple виготовляють на Тайвані, екрани — у Південній Кореї, а інші компоненти — у Китаї (щонайменше 90 відсотків продукції Apple виробляють у КНР).

На думку інших аналітиків, пристрої Apple у будь-якій ситуації подорожчають на 30-40 відсотків, незалежно від того, де розміщуватиметься головне виробництво, оскільки Трамп збільшив розмір митних зборів для китайських товарів до 145 відсотків, нібито, через «неповагу, яку Китай виявив до світових ринків».

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