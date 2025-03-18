Андрющенко сообщил, что россияне кардинально обновили линию обороны вблизи Мариуполя.

Бывший советник мариупольского мэра Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики кардинально обновили линию обороны вблизи оккупированного города.

Экссоветник городского головы в своем Telegram-канале рассказал, что российские захватчики в районе Мариуполя в направлении поселка Никольское кардинально обновили линию обороны, пишет издание Kreschatic.

По словам Андрющенко, «зубы дракона», изготовленные на бетонном заводе во временно оккупированном городе, россияне установили именно на юге Донецкой области. Частично новые, частично заменили предыдущие.

Также чиновник сообщил, что захватчики ощутимо увеличили поставки оружия на направление Никольское – Розовка. Вблизи Мариуполя зафиксированы несколько колонн с личным составом русских оккупационных войск и тягачи с тяжелым вооружением, включая несколько самоходных артиллерийских установок и гусеничная бронетехника.

Как сообщалось, в военном движении «Атеш» рассказали, что на оккупированном Запорожье, в частности в городе Энергодар, захватчики торгуют оружием и обменивают его на еду и алкоголь.