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Экономика
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Anthropic добавила новую функцию web-поиска в ШИ-модель Claude (ВИДЕО)

Различия между основными ШИ-помощниками становятся все менее заметными — Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek и Mistral теперь предлагают пользователям удивительно идентичный функционал.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал The-Decoder, в нейросети Anthropic ClaudeAI встроили инструмент web-поиска, позволяющий искусственному интеллекту (ИИ) оперативнее находить более актуальные ответы.

В частности, ШИ-ассистент сможет находить информацию в сети Интернет, демонстрируя пользователям, откуда именно были почерпнуты данные, а также превратит результаты в диалоговые ответы, а не просто раскроет список гиперссылок, как происходит с традиционной поисковой системой.

Впрочем, вышеописанный функционал доступен исключительно платным пользователям Claude, которые согласились на предварительную оценку сервиса. Также инструмент работает с Claude 3.7 Sonnet, что свидетельствует об одном – разработчики Anthropic выбрали модель логического вывода для большей точности.

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