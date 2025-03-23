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Экономика
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Бабич прокоментував інформацію щодо свого звільнення з ФК «Чорноморець-Одеса»

Учора почали циркулювати чутки — «Чорноморець» спустився в «зону вильоту» після програшу «Інгульцю», опинившись на передостанній, 15-й позиції УПЛ, внаслідок чого керівництво одеського клубу шукає заміну головному тренеру Олександру Бабичу.

Як пише «Kreschatic» з посиланням на Telegram-канал «ТаТоТаке», ключовий наставник «Чорноморець-Одеса» Олександр Бабич висловився щодо інформації, яка стосується того, що Олександр Кучер замінить його на посаді головного тренера.

Виходячи зі слів Бабича, днями він зателефонував одному з топменеджерів «Чорноморця» Олександру Грановському, який чесно його попередив — у поточній кризовій ситуації клуб вирішив розпочати ведення переговорів з низкою кандидатів на посаду головного тренера.

Також, Бабич обговорив вищеописану розмову з Олександром Кучером, який є основним претендентом на потенційно вакантну посаду. Зокрема, чинний головний тренер «Чорноморця» не матиме до Кучера «людських претензій», і лише бажає зберегти місце команди в УПЛ («Українській Прем’єр-Лізі»).

Бабич резюмував:

…У «Чорноморця» є шанси на порятунок, попри непростий календар.

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