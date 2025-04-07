Понедельник, 7 апреля, 2025
0.4 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Бессент в интервью Такеру Карлсону объяснил замысел Трампа по соглашению о ископаемых с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону объяснил замысел американского президента Дональда Трампа по соглашению о ископаемых с Украиной.

Бессент в інтерв’ю Такеру Карлсону пояснив задум Трампа щодо угоди про копалини з Україною

Бессент в интервью Карлсону рассказал, что глава Белого дома намеревался использовать масштабное соглашение об украинских полезных ископаемых как рычаг против РФ. Ресурсный договор якобы мог являться экономическим аргументом для давления на агрессивное государство.

По его словам, соглашение должно было продемонстрировать поддержку Украины США и стать стимулом для Кремля согласиться сесть за стол переговоров, сообщает издание «Kreschatic».

Министр финансов утверждает, что договор с Киевом не был «хищническим контрактом в китайском стиле», когда приходится отдавать порт или шахты в обмен на кредит, который все равно нет возможности вернуть.

Чиновник отметил, что между Украиной и Америкой могло быть настоящее экономическое партнерство, а Штаты не собирались забирать ресурсы, а собирались заниматься контролем финансовых потоков, что не устраивает часть украинской элиты.

Как сообщалось, Трамп высказался по поводу падения рынков в результате его новой таможенной политики.

Горячее за неделю

Экономика

Как прекратить зацикливаться на ошибках и начать жить

0
Продолжайте двигаться вперед, не позволяя ошибкам останавливать вас на...
Общество

Движение против Динамо: что нужно знать о кубковой дуэли во Львове

0
В среду, 2 апреля, в 18:00 на "Арене Львов"...
Статьи

P. Diddy шантажирует свидетелей и присяжных

0
Рэпера P. Diddy обвиняют в попытках повлиять на...
Спорт

Миколенко закрыл Салаха, черная полоса Забарного: как сыграли украинцы в АПЛ (видео)

0
Последней из топ-лиг...
Политика

Российская ракета ударила по Кривому Рогу: 14 погибших, среди них 6 детей, более 50 раненых

0
Российские войска 4 апреля нанесли ракетный удар по...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Графики отключения света Киев и область 7 апреля: актуальная информация
Следующая статья
В Украине существенно изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

После шквала обращений: «Укрзалізниця» возобновила долгожданную услугу

0
В мобильном приложении "Укрзалізниці" снова появилась программа лояльности "Обнимашки"....

К чему снится лес: толкование сна за разными сонниками

0
Сон о лесу – это символ внутренних поисков, изменений...

Как правильно выплачивать кредит: 8 правил быстрой выплаты займов

0
Как правильно выплачивать кредит: 8 правил быстрой и выгодной выплаты кредита. Советы для украинцев по снижению долговой нагрузки и экономии на процентах.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.