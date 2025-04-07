Бессент в интервью Такеру Карлсону объяснил замысел Трампа по соглашению о ископаемых с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону объяснил замысел американского президента Дональда Трампа по соглашению о ископаемых с Украиной.

Бессент в интервью Карлсону рассказал, что глава Белого дома намеревался использовать масштабное соглашение об украинских полезных ископаемых как рычаг против РФ. Ресурсный договор якобы мог являться экономическим аргументом для давления на агрессивное государство.

По его словам, соглашение должно было продемонстрировать поддержку Украины США и стать стимулом для Кремля согласиться сесть за стол переговоров, сообщает издание «Kreschatic».

Министр финансов утверждает, что договор с Киевом не был «хищническим контрактом в китайском стиле», когда приходится отдавать порт или шахты в обмен на кредит, который все равно нет возможности вернуть.

Чиновник отметил, что между Украиной и Америкой могло быть настоящее экономическое партнерство, а Штаты не собирались забирать ресурсы, а собирались заниматься контролем финансовых потоков, что не устраивает часть украинской элиты.

Как сообщалось, Трамп высказался по поводу падения рынков в результате его новой таможенной политики.