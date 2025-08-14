Вечером среды, 13 августа 2025 года, ведущая мировая криптовалюта Bitcoin вновь вписала своё имя в историю, преодолев отметку в 123 866,41 доллара. Этот результат стал не просто новым рекордом, а значимым шагом вперёд по сравнению с прежним максимумом в 123,2 тысячи долларов, зафиксированным ровно месяцем ранее, 14 июля. Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на Bloomberg.

По информации Bloomberg и данных крупнейших криптобирж, рост зафиксировали вскоре после того, как индекс S&P 500 второй день подряд завершил торги на своём историческом пике. Такой синхронный подъём фондового и криптовалютного рынков укрепил уверенность инвесторов и стимулировал дальнейший приток капитала в цифровые активы.

На бирже Binance котировки Bitcoin в 04:20 по киевскому времени достигли $123 866,41. Эксперты связывают этот подъем с целым рядом факторов, включая политическую и экономическую ситуацию в США.

Рост стоимости криптовалюты продолжается на протяжении последнего года, чему во многом способствовала благоприятная позиция администрации президента Дональда Трампа по отношению к цифровым активам. Ослабление регуляторного давления и открытая поддержка отрасли позволили привлечь в сегмент крупных институциональных инвесторов.

Особая роль в укреплении Bitcoin принадлежит корпоративным стратегиям накопления актива. Как отмечает Bloomberg, публичные компании, среди которых лидирует фирма MicroStrategy во главе с Майклом Сейлором, продолжают активно закупать BTC. Этот подход стал ориентиром и для более мелких игроков, в том числе для инвесторов в Ether. В результате весь сектор цифровых валют получил мощный импульс роста.

Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущей динамики Bitcoin способен достичь новых высот уже в ближайшие месяцы. Однако они предупреждают: высокая волатильность рынка требует от инвесторов осторожности и диверсификации портфеля.

