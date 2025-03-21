Боец MMA Воеводкин прокомментировал свою дисквалификацию из-за допинга

Даниил Воеводкин сможет участвовать в соревнованиях не ранее 10 ноября 2026 — через 24 месяца после дисквалификации.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на Instagram-аккаунт украинского бойца MMA Даниила Воеводкина, появился комментарий о наложении такой долгосрочной дисквалификации за применение допинг-препаратов.

Как стало известно, в сентябре, накануне поединка в претенденческой серии Дэнни Вайта, украинец сдал допинг-пробу, показавшую негативный результат, и после досрочной победы заключил контракт с UFC.

Впрочем, через месяц, в октябре, у Воеводкина снова берут идентичный анализ, уже положительный (показатель — 3 000), но, по словам украинца, он не принимал 6 таблеток «Мельдония/Милдроната» за день до тестирования. Функционеры убеждают нашего атлета признаться в нарушении, однако Даниил занимает принципиальную позицию и отказывается.

Также, через 1,5 месяца, в декабре, Воеводкин делает третий, снова отрицательный допинг-тест на территории Болгарии и задает справедливый вопрос:

…Как такое может быть? За такой короткий промежуток времени, если бы он действительно юзал «Мельдоний» в таком количестве, он не вышел бы из организма.

Интересно другое — в вышеописанное время американский менеджер Воеводкина «ничего не делал, не помогал ему».