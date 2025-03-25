Британская разведка оценила последствия успешного удара ВСУ по военному объекту в РФ в этом году

Разведка Великобритании оценила последствия успешного удара Сил обороны Украины по военному объекту на территории российской Федерации в этом году.

Британская разведка заявила, что атака сил обороны Украины на базу стратегической авиации в Энгельсе в ночь на 20 марта стала самой успешной в этом году. Защитники с помощью БПЛА поразили склад боеприпасов, расположенный на территории аэродрома.

Об этом пишет издание Kreschatic со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

В отчете разведки отмечается, что в зоне поражения находился целый ряд авиационных боеприпасов, которые российские захватчики использовали для нанесения ударов по Украине.

Значительные потери окупантов, в результате прилета по аэродрому, скорее всего, нарушат проведение атак с авиабазы в краткосрочной перспективе. По всей видимости, россияне, как бывает после таких ударов, перебросили самолеты на соседние аэродромы и вынуждены пополнить запасы снарядов.

Как сообщалось, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал, по каким объектам Силы обороны нанесли удары новой ракетой «Длинный Нептун».