Ідея щодо розгортання миротворчої місії в Україні, висловлювалася Францією, і пізніше була підтримана низкою країн, які, однак все ще запекло обговорюють цю можливість.

Як інформує «Kreschatic» із посиланням на YouTube-канал «Європейської правди», від президента Чехії Петра Павела пролунала заява — його держава готова «влитися» в іноземну місію, яка передбачає розміщення військ в Україні після потенційного підписання мирної угоди Києвом і Москвою.

Виходячи зі слів Павела, Чехія вже зараз є частиною так званої «коаліції охочих» [до цього альянсу увійшли країни, які допускають відправку свого миротворчого військового контингенту в Україну]. Також чеський лідер додав — щойно з’явиться усвідомлення того, що сформувалася «спільна воля» до розгортання сил миротворців в Україні, то Чехія обов’язково опиниться частиною цієї коаліції.

Павел окремо висловився щодо скептичних думок, які циркулюють у Чехії щодо перекидання військ в Україну, зазначивши, — «різні політики можуть мати різні погляди».

Втім, президент Чехії додав — спочатку необхідно створити сильну групу європейських держав, які прагнуть надати Україні вищеописані гарантії безпеки.