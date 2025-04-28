Развитие цифровых финансовых технологий привело к появлению новых понятий: криптовалюта, электронные деньги, цифровая валюта центрального банка (CBDC), е-гривна. Эти термины часто путают между собой, считая, что разница между ними лишь формальная. На самом деле между криптовалютой и электронными деньгами — фундаментальные различия: от принципов работы до уровня контроля и безопасности. Чтобы понимать, как пользоваться этими инструментами, важно чётко разграничивать понятия.

В Украине эти темы особенно актуальны. Национальный банк тестирует е-гривну, криптовалюта используется для инвестиций, а электронные деньги прочно вошли в повседневную жизнь. Однако каждый из этих финансовых инструментов имеет свою специфику. В этой статье DNEWS даёт простое и подробное объяснение, чем они отличаются, как работают, и что будет актуально в ближайшие годы.

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это децентрализованная цифровая валюта, созданная с помощью технологии блокчейн. Она не контролируется государством, банком или отдельной компанией. Самый известный пример — Bitcoin, но существует и множество других: Ethereum, Solana, Cardano, USDT.

Криптовалюта существует только в цифровом виде и имеет ограниченную эмиссию. Она может использоваться для инвестиций, оплаты услуг, международных переводов, а также как средство накопления.

Особенности криптовалюты

работает на блокчейне — реестр транзакций децентрализован;

не имеет эмитента — выпускается в рамках открытого протокола;

ограничена по количеству;

требует кошельков и ключей для хранения;

операции невозможно отменить или изменить задним числом.

Это свободная форма денег, которая не зависит от политики государства. Однако с ней связаны определённые риски: высокая волатильность, законодательная неопределённость и уязвимость к киберугрозам.

Что такое электронные деньги

Электронные деньги — это цифровой эквивалент национальной валюты, выпущенный банком или платёжной системой. Они всегда обеспечены гривной в реальном банке. Электронные кошельки, такие как Google Pay, Apple Pay, LiqPay или EasyPay, работают именно на этой технологии.

Когда вы пополняете электронный кошелёк через терминал, деньги поступают на счет в финансовом учреждении. Вы не создаёте новую валюту, вы просто используете удобный способ хранения и передачи уже существующей.

Ключевые черты электронных денег

регулируются и выпускаются банками или платёжными операторами;

обеспечены 1:1 гривной;

возвращаемы и отслеживаемы;

имеют ограничения по суммам и операциям;

защищены законом о платёжных системах.

Они полностью интегрированы в банковскую систему и используются ежедневно миллионами украинцев — в интернет-магазинах, транспорте, приложениях.

Что такое е-гривна

Е-гривна — это цифровая валюта, которую разрабатывает Национальный банк Украины. В отличие от электронных денег, она будет выпускаться напрямую центробанком, как цифровая альтернатива бумажной гривне. Её главная цель — модернизировать платёжную систему и повысить прозрачность экономики.

Проект пока на стадии пилотного запуска. Его тестируют совместно с банками и финтех-компаниями. Ожидается, что в будущем е-гривна будет доступна для широкого круга пользователей.

Преимущества цифровой гривны

государственная гарантия;

мгновенные расчёты между физлицами, бизнесом и государством;

прозрачность и защита от теневых схем;

возможность офлайн-платежей (в перспективе);

интеграция в международные системы расчётов.

На практике это будет отдельный кошелёк, доступный в приложении банка или «Дії», где можно будет хранить и переводить цифровую гривну.

Основные отличия криптовалюты и электронных денег

Ключевое различие — в контроле и происхождении. Криптовалюта создаётся пользователями, а электронные деньги — банками. Первая работает вне системы, вторая — внутри неё. Криптовалюта не требует доверия к третьей стороне. Электронные деньги, напротив, существуют только благодаря посредникам.

Кроме того, криптовалюта глобальна, а электронные деньги — национальны и ограничены юрисдикцией.

Сравнительная таблица

Параметр Криптовалюта Электронные деньги Е-гривна Эмитент Отсутствует (протокол) Банк или платёжная система Национальный банк Украины Контроль Децентрализованный Централизованный Государственный Юрисдикция Глобальная Национальная Национальная Безопасность На пользователе Банковская защита Гарантия государства Возврат средств Невозможен Возможен Возможен Поддержка гривны Нет 1:1 Да Прозрачность Публичная (блокчейн) Частичная Полная

Перспективы и использование в Украине

Сейчас криптовалюты в Украине в основном применяются для инвестиций и фриланса. Многие IT-специалисты получают оплату в USDT или BTC. При этом е-гривна ориентирована на внутренний рынок — её главная задача — сделать платежи удобнее и прозрачнее.

Электронные деньги уже стали стандартом. Они повсеместно используются в такси, в доставках, при оплате коммунальных услуг и на маркетплейсах.

Что стоит выбрать

Для инвестиций и анонимности — криптовалюта;

Для ежедневных покупок — электронные деньги;

Для расчётов с государством в будущем — е-гривна.

Чем больше цифровых решений будет доступно, тем больше свободы получит пользователь. Но важно понимать их специфику, чтобы не допустить ошибок в управлении своими средствами.

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