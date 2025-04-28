Развитие цифровых финансовых технологий привело к появлению новых понятий: криптовалюта, электронные деньги, цифровая валюта центрального банка (CBDC), е-гривна. Эти термины часто путают между собой, считая, что разница между ними лишь формальная. На самом деле между криптовалютой и электронными деньгами — фундаментальные различия: от принципов работы до уровня контроля и безопасности. Чтобы понимать, как пользоваться этими инструментами, важно чётко разграничивать понятия.
В Украине эти темы особенно актуальны. Национальный банк тестирует е-гривну, криптовалюта используется для инвестиций, а электронные деньги прочно вошли в повседневную жизнь. Однако каждый из этих финансовых инструментов имеет свою специфику. В этой статье DNEWS даёт простое и подробное объяснение, чем они отличаются, как работают, и что будет актуально в ближайшие годы.
Что такое криптовалюта
Криптовалюта — это децентрализованная цифровая валюта, созданная с помощью технологии блокчейн. Она не контролируется государством, банком или отдельной компанией. Самый известный пример — Bitcoin, но существует и множество других: Ethereum, Solana, Cardano, USDT.
Криптовалюта существует только в цифровом виде и имеет ограниченную эмиссию. Она может использоваться для инвестиций, оплаты услуг, международных переводов, а также как средство накопления.
Особенности криптовалюты
- работает на блокчейне — реестр транзакций децентрализован;
- не имеет эмитента — выпускается в рамках открытого протокола;
- ограничена по количеству;
- требует кошельков и ключей для хранения;
- операции невозможно отменить или изменить задним числом.
Это свободная форма денег, которая не зависит от политики государства. Однако с ней связаны определённые риски: высокая волатильность, законодательная неопределённость и уязвимость к киберугрозам.
Что такое электронные деньги
Электронные деньги — это цифровой эквивалент национальной валюты, выпущенный банком или платёжной системой. Они всегда обеспечены гривной в реальном банке. Электронные кошельки, такие как Google Pay, Apple Pay, LiqPay или EasyPay, работают именно на этой технологии.
Когда вы пополняете электронный кошелёк через терминал, деньги поступают на счет в финансовом учреждении. Вы не создаёте новую валюту, вы просто используете удобный способ хранения и передачи уже существующей.
Ключевые черты электронных денег
- регулируются и выпускаются банками или платёжными операторами;
- обеспечены 1:1 гривной;
- возвращаемы и отслеживаемы;
- имеют ограничения по суммам и операциям;
- защищены законом о платёжных системах.
Они полностью интегрированы в банковскую систему и используются ежедневно миллионами украинцев — в интернет-магазинах, транспорте, приложениях.
Что такое е-гривна
Е-гривна — это цифровая валюта, которую разрабатывает Национальный банк Украины. В отличие от электронных денег, она будет выпускаться напрямую центробанком, как цифровая альтернатива бумажной гривне. Её главная цель — модернизировать платёжную систему и повысить прозрачность экономики.
Проект пока на стадии пилотного запуска. Его тестируют совместно с банками и финтех-компаниями. Ожидается, что в будущем е-гривна будет доступна для широкого круга пользователей.
Преимущества цифровой гривны
- государственная гарантия;
- мгновенные расчёты между физлицами, бизнесом и государством;
- прозрачность и защита от теневых схем;
- возможность офлайн-платежей (в перспективе);
- интеграция в международные системы расчётов.
На практике это будет отдельный кошелёк, доступный в приложении банка или «Дії», где можно будет хранить и переводить цифровую гривну.
Основные отличия криптовалюты и электронных денег
Ключевое различие — в контроле и происхождении. Криптовалюта создаётся пользователями, а электронные деньги — банками. Первая работает вне системы, вторая — внутри неё. Криптовалюта не требует доверия к третьей стороне. Электронные деньги, напротив, существуют только благодаря посредникам.
Кроме того, криптовалюта глобальна, а электронные деньги — национальны и ограничены юрисдикцией.
Сравнительная таблица
|Параметр
|Криптовалюта
|Электронные деньги
|Е-гривна
|Эмитент
|Отсутствует (протокол)
|Банк или платёжная система
|Национальный банк Украины
|Контроль
|Децентрализованный
|Централизованный
|Государственный
|Юрисдикция
|Глобальная
|Национальная
|Национальная
|Безопасность
|На пользователе
|Банковская защита
|Гарантия государства
|Возврат средств
|Невозможен
|Возможен
|Возможен
|Поддержка гривны
|Нет
|1:1
|Да
|Прозрачность
|Публичная (блокчейн)
|Частичная
|Полная
Перспективы и использование в Украине
Сейчас криптовалюты в Украине в основном применяются для инвестиций и фриланса. Многие IT-специалисты получают оплату в USDT или BTC. При этом е-гривна ориентирована на внутренний рынок — её главная задача — сделать платежи удобнее и прозрачнее.
Электронные деньги уже стали стандартом. Они повсеместно используются в такси, в доставках, при оплате коммунальных услуг и на маркетплейсах.
Что стоит выбрать
- Для инвестиций и анонимности — криптовалюта;
- Для ежедневных покупок — электронные деньги;
- Для расчётов с государством в будущем — е-гривна.
Чем больше цифровых решений будет доступно, тем больше свободы получит пользователь. Но важно понимать их специфику, чтобы не допустить ошибок в управлении своими средствами.
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