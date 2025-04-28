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Простое сравнение: криптовалюта и электронные деньги, е-гривна: в чём их разница, как они работают и где применяются в Украине.
Простое сравнение: криптовалюта и электронные деньги, е-гривна: в чём их разница, как они работают и где применяются в Украине.
Экономика
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Чем криптовалюта отличается от электронных денег: е-гривна и другая электронная валюта

Развитие цифровых финансовых технологий привело к появлению новых понятий: криптовалюта, электронные деньги, цифровая валюта центрального банка (CBDC), е-гривна. Эти термины часто путают между собой, считая, что разница между ними лишь формальная. На самом деле между криптовалютой и электронными деньгами — фундаментальные различия: от принципов работы до уровня контроля и безопасности. Чтобы понимать, как пользоваться этими инструментами, важно чётко разграничивать понятия.

В Украине эти темы особенно актуальны. Национальный банк тестирует е-гривну, криптовалюта используется для инвестиций, а электронные деньги прочно вошли в повседневную жизнь. Однако каждый из этих финансовых инструментов имеет свою специфику. В этой статье DNEWS даёт простое и подробное объяснение, чем они отличаются, как работают, и что будет актуально в ближайшие годы.

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это децентрализованная цифровая валюта, созданная с помощью технологии блокчейн. Она не контролируется государством, банком или отдельной компанией. Самый известный пример — Bitcoin, но существует и множество других: Ethereum, Solana, Cardano, USDT.

Криптовалюта существует только в цифровом виде и имеет ограниченную эмиссию. Она может использоваться для инвестиций, оплаты услуг, международных переводов, а также как средство накопления.

Особенности криптовалюты

  • работает на блокчейне — реестр транзакций децентрализован;
  • не имеет эмитента — выпускается в рамках открытого протокола;
  • ограничена по количеству;
  • требует кошельков и ключей для хранения;
  • операции невозможно отменить или изменить задним числом.

Это свободная форма денег, которая не зависит от политики государства. Однако с ней связаны определённые риски: высокая волатильность, законодательная неопределённость и уязвимость к киберугрозам.

Что такое электронные деньги

Электронные деньги — это цифровой эквивалент национальной валюты, выпущенный банком или платёжной системой. Они всегда обеспечены гривной в реальном банке. Электронные кошельки, такие как Google Pay, Apple Pay, LiqPay или EasyPay, работают именно на этой технологии.

Когда вы пополняете электронный кошелёк через терминал, деньги поступают на счет в финансовом учреждении. Вы не создаёте новую валюту, вы просто используете удобный способ хранения и передачи уже существующей.

Ключевые черты электронных денег

  • регулируются и выпускаются банками или платёжными операторами;
  • обеспечены 1:1 гривной;
  • возвращаемы и отслеживаемы;
  • имеют ограничения по суммам и операциям;
  • защищены законом о платёжных системах.

Они полностью интегрированы в банковскую систему и используются ежедневно миллионами украинцев — в интернет-магазинах, транспорте, приложениях.

Что такое е-гривна

Е-гривна — это цифровая валюта, которую разрабатывает Национальный банк Украины. В отличие от электронных денег, она будет выпускаться напрямую центробанком, как цифровая альтернатива бумажной гривне. Её главная цель — модернизировать платёжную систему и повысить прозрачность экономики.

Проект пока на стадии пилотного запуска. Его тестируют совместно с банками и финтех-компаниями. Ожидается, что в будущем е-гривна будет доступна для широкого круга пользователей.

Преимущества цифровой гривны

  • государственная гарантия;
  • мгновенные расчёты между физлицами, бизнесом и государством;
  • прозрачность и защита от теневых схем;
  • возможность офлайн-платежей (в перспективе);
  • интеграция в международные системы расчётов.

На практике это будет отдельный кошелёк, доступный в приложении банка или «Дії», где можно будет хранить и переводить цифровую гривну.

Основные отличия криптовалюты и электронных денег

Ключевое различие — в контроле и происхождении. Криптовалюта создаётся пользователями, а электронные деньги — банками. Первая работает вне системы, вторая — внутри неё. Криптовалюта не требует доверия к третьей стороне. Электронные деньги, напротив, существуют только благодаря посредникам.

Кроме того, криптовалюта глобальна, а электронные деньги — национальны и ограничены юрисдикцией.

Сравнительная таблица

ПараметрКриптовалютаЭлектронные деньгиЕ-гривна
ЭмитентОтсутствует (протокол)Банк или платёжная системаНациональный банк Украины
КонтрольДецентрализованныйЦентрализованныйГосударственный
ЮрисдикцияГлобальнаяНациональнаяНациональная
БезопасностьНа пользователеБанковская защитаГарантия государства
Возврат средствНевозможенВозможенВозможен
Поддержка гривныНет1:1Да
ПрозрачностьПубличная (блокчейн)ЧастичнаяПолная

Перспективы и использование в Украине

Сейчас криптовалюты в Украине в основном применяются для инвестиций и фриланса. Многие IT-специалисты получают оплату в USDT или BTC. При этом е-гривна ориентирована на внутренний рынок — её главная задача — сделать платежи удобнее и прозрачнее.

Электронные деньги уже стали стандартом. Они повсеместно используются в такси, в доставках, при оплате коммунальных услуг и на маркетплейсах.

Что стоит выбрать

  • Для инвестиций и анонимности — криптовалюта;
  • Для ежедневных покупок — электронные деньги;
  • Для расчётов с государством в будущем — е-гривна.

Чем больше цифровых решений будет доступно, тем больше свободы получит пользователь. Но важно понимать их специфику, чтобы не допустить ошибок в управлении своими средствами.

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