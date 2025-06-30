Финансовая ситуация в стране напрямую влияет на повседневную жизнь — от покупок за границей до онлайн-расчётов. Сегодня, 30 июня 2025 года, курс валют в Украине остаётся в центре внимания. Обострение экономических факторов, туристический сезон и активность на межбанке подталкивают людей к тому, чтобы следить за курсом доллара, евро, злотого и других валют. Эта статья DNEWS расскажет, какие курсы действуют в украинских банках и обменниках, какова разница между безналичным и наличным рынком, что показывает межбанк и как не потерять деньги при обмене. Мы разберём свежие цифры, тенденции, спрогнозируем краткосрочное поведение курса и поможем ориентироваться в актуальных валютных реалиях.

Средние курсы в банках Украины на 30 июня

Нацбанк Украины установил официальный курс валют, отражающий состояние финансовой системы. Он служит базой для расчётов в учреждениях, но в реальных операциях используются рыночные котировки.

Перед визитом в банк важно понимать разницу между курсом НБУ, средним рыночным и предложением в конкретной кассе. От этого зависит конечная сумма при обмене, особенно если речь идёт о крупных суммах.

Доллар США

Нацбанк зафиксировал курс доллара на уровне 41,6409 грн. Банки предлагают покупку по 41,35 грн, продажу по 41,89 грн. Разница между курсами покупки и продажи остаётся около 0,54 грн, что является средним значением за последние месяцы.

Евро

Европейская валюта немного подорожала. Курс НБУ составляет 48,7823 грн, в банках покупают по 48,45 грн, продают по 49,125 грн. Волатильность ограничена и составляет около 0,14 грн по сравнению с прошлой неделей.

Польский злотый

Курс злотого остаётся стабильным — 10,90 / 11,50 грн. НБУ установил курс 11,5091 грн, а спред в банках чуть выше среднего, что связано с меньшей ликвидностью валюты.

Фунт стерлингов и швейцарский франк

Фунт стерлингов торгуется на уровне 56,60 / 58,00 грн, тогда как франк — 51,75 / 52,75 грн. Официальные значения — 57,2021 грн и 52,1293 грн соответственно.

Актуальные курсы в обменных пунктах по Украине

На наличном рынке курс часто отличается от официального. Обменники ориентируются на рыночный спрос, и именно здесь часто можно найти как выгодные предложения, так и завышенные значения.

Рынок наличной валюты стабилен, но в туристический сезон наблюдаются точечные скачки в популярных городах. Поэтому стоит отслеживать динамику по разным регионам.

Доллар

Сегодня доллар можно купить в обменниках по 41,68 грн, а продать по 41,60 грн. Эти значения сопоставимы с банковскими, но маржа — значительно ниже.

Евро

Евро торгуется на уровне 49,05 / 49,25 грн. Это делает его более доступным в обменниках по сравнению с некоторыми банками, особенно в случае крупных сделок.

Польский злотый

Курс покупки — 11,45 грн, продажи — 11,58 грн. Разница составляет всего 13 копеек, что является примером честного курса с минимальной наценкой.

Британский фунт и швейцарский франк

Фунт в обменниках продают по 57,25 грн, покупают по 56,64 грн. Франк — 52,60 / 52,00 грн. Разница между покупкой и продажей соответствует банковскому уровню.

Сравнение курсов по крупнейшим украинским городам

Курс валют отличается не только в зависимости от банка, но и от географии. Крупные города устанавливают свои цены в зависимости от потока клиентов, туризма и конкуренции между обменниками.

Текущие курсы собраны на утро 30 июня и позволяют сравнить ситуацию в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе.

Киев

USD: 41,60 / 41,68

EUR: 49,05 / 49,25

PLN: 11,45 / 11,58

Львов

USD: 41,58 / 41,70

EUR: 49,00 / 49,24

PLN: 11,43 / 11,60

Днепр

USD: 41,61 / 41,69

EUR: 49,03 / 49,26

PLN: 11,44 / 11,56

Харьков и Одесса

Харьков: доллар дороже на 0,03 грн — 41,63 / 41,71

— Одесса: евро чуть ниже — 49,02 / 49,22, злотый стабилен — 11,46 / 11,57

Курсы в банках Украины: детальный обзор

Банковские кассы часто устанавливают свои значения курса, отличающиеся от биржевых и наличных. Именно в банках проводятся официальные операции, оплаты и переводы.

Разница между курсом в кассе и при оплате картой может достигать 1 грн, особенно в случае конвертации валюты за границей.

Райффайзен Банк

Касса: 41,60 / 41,87

Карта: 41,12 / 42,34

Сенс Банк

Касса и карта: 41,40 / 42,00

Правекс Банк

Касса: 41,20 / 41,79

Карта: данные не предоставлены

УБРР

Только касса: 40,25 / 41,85

Межбанковский рынок: влияние и значение

На межбанке формируются реальные котировки на крупные объёмы. Эти курсы влияют на банковские значения и дают сигнал рынку.

Межбанк остаётся главным индикатором ликвидности гривны и стабильности валютных запасов страны.

Межбанковский курс доллара

Покупка: 41,73 грн

Продажа: 41,76 грн

Рост за неделю: 0,16 грн

Межбанковский курс евро

Покупка: 48,9576 грн

Продажа: 48,9761 грн

Рост за неделю: 0,23 грн

Причины стабильности на межбанке

Поступления от экспорта

Интервенции НБУ

Отсутствие панических настроений на внутреннем рынке

Валютная динамика за неделю

Анализ курса с 23 по 30 июня показывает устойчивость гривны. Это говорит о сбалансированной политике Нацбанка и отсутствии краткосрочных рисков.

Валютный рынок не реагирует бурно даже на внешние факторы, что подтверждает доверие инвесторов.

Изменения по основным валютам

USD: 41,48 → 41,73 грн

EUR: 48,70 → 48,95 грн

PLN: 11,38 → 11,50 грн

Экспертный прогноз

Финансисты отмечают, что до конца недели не ожидается значительных скачков. Курсы будут колебаться в пределах 0,20 грн, особенно на фоне умеренной внешнеэкономической активности.

Практичные рекомендации по обмену

Знать курс — это только часть успеха. Важно понимать, как правильно провести операцию, чтобы не потерять деньги.

Выбор места и времени обмена может сэкономить до 1% суммы, особенно при больших переводах.

Где выгоднее менять

Обменники предлагают лучший курс при небольших суммах

предлагают лучший курс при небольших суммах Банки — надёжность и прозрачность

— надёжность и прозрачность Онлайн-сервисы — удобство, но часто выше комиссии

Как избежать потерь

Проверяйте скрытые сборы

Уточняйте курс при оплате картой

Используйте конвертер валют с комиссией

Онлайн-конвертер: как рассчитать обмен

Сервисы онлайн-конвертации помогают мгновенно узнать, сколько вы получите после обмена. Это удобно при покупках, переводах и планировании поездок.

Сегодня, при курсе 41,35 грн за доллар, 100 долларов равны 4135 грн.

Где искать честный курс

Официальные сайты банков

Minfin.com.ua

Сравнительные платформы, отображающие курсы всех обменников по городам

Прогноз на начало июля

Скорее всего, 1–5 июля сохранятся текущие значения. Основные курсы:

USD: 41,60–41,80 грн

EUR: 49,00–49,30 грн

PLN: 11,45–11,60 грн

Причины:

Туристический сезон

Отсутствие инфляционного давления

Контроль курса со стороны НБУ

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.