Финансовая стабильность — один из главных ориентиров для каждого, кто следит за состоянием своих сбережений. Колебания курса валют влияют на цены, инвестиции, международные расчёты и даже повседневные покупки. На фоне глобальной экономической нестабильности особую роль играет курс валют в Украине, особенно доллара, евро и злотого. 26 мая 2025 года украинцы наблюдают относительное спокойствие на валютном рынке, но даже в такие периоды важно понимать: курс — это не просто цифры на табло, а индикатор экономического состояния страны. В этом материале DNEWS — полный анализ текущего положения на валютном рынке, сравнение предложений банков и обменников, а также прогнозы на ближайшее будущее.

Средний курс валют в банках Украины

На 26 мая средние курсы в банках Украины выглядят стабильно. Основные валюты — доллар США, евро и польский злотый — торгуются в узких коридорах. Это свидетельствует о сдержанной активности на рынке и отсутствии резких экономических шоков.

Перед переходом к подробному анализу каждой валюты отметим: курс валют в Украине на сегодня формируется с учётом как рыночного спроса, так и влияния НБУ. Для удобства рассмотрим и официальные курсы, и средние значения в банках.

Доллар США: без резких скачков

Средний курс покупки: 41,1250 грн

41,1250 грн Средний курс продажи: 41,7150 грн

41,7150 грн Курс НБУ: 41,5094 грн

В банках курс покупки доллара начинается от 40,10 грн, а максимальная продажа фиксируется на уровне 41,80 грн. Например:

Райффайзен Банк: 41,40 / 41,62

41,40 / 41,62 Сенс Банк: 41,30 / 41,80

41,30 / 41,80 Правекс Банк: 41,15 / 41,60

41,15 / 41,60 УБРР: 40,10 / 41,70

В наличных обменниках курс стабилен:

Покупка: 41,40 грн

41,40 грн Продажа: 41,45 грн

Это указывает на равновесие между спросом и предложением, а также уверенность населения в стабильности гривны в краткосрочной перспективе.

Евро: надёжность на фоне внешней стабильности

Средний курс покупки: 46,6500 грн

46,6500 грн Средний курс продажи: 47,4000 грн

47,4000 грн Курс НБУ: 46,9949 грн

Наличная торговля евро показывает такие значения:

Покупка: 47,08 грн

47,08 грн Продажа: 47,23 грн

Разница между покупкой и продажей составляет всего 15 копеек, что указывает на устойчивость спроса. Банки и обменные пункты предлагают практически одинаковые условия, а это значит, что евро пользуется стабильным спросом и не подвержен кратковременным спекуляциям.

Злотый: валюта, с которой считаются

Средний курс покупки: 10,6000 грн

10,6000 грн Средний курс продажи: 11,4000 грн

11,4000 грн Курс НБУ: 11,026 грн

На наличном рынке:

Покупка: 11,00 грн

11,00 грн Продажа: 11,10 грн

Злотый особенно важен для тех, кто ведёт расчёты с Польшей или работает там. Стабильность курса и минимальный спред делают его популярной валютой для частных обменов и трансферов.

Другие валюты: фунт и франк

Фунт стерлингов и швейцарский франк также торгуются стабильно:

Фунт (GBP): 55,0000 / 56,4000 (банк), 55,38 / 55,93 (нал)

55,0000 / 56,4000 (банк), 55,38 / 55,93 (нал) Франк (CHF): 49,9000 / 50,8500 (банк), 50,07 / 50,73 (нал)

49,9000 / 50,8500 (банк), 50,07 / 50,73 (нал) Курс НБУ: 55,9858 грн (GBP), 50,4459 грн (CHF)

Они менее востребованы в повседневных расчетах, но их стабильность говорит об общей уравновешенности валютного рынка.

Что предлагают банки: курсы и предложения

Курс валют в Украине зависит не только от НБУ, но и от внутренней конкуренции между банками. Сравнение данных показывает, что колебания между предложениями разных учреждений минимальны, но всё же могут сыграть роль при обмене крупных сумм.

Банковские курсы доллара

Райффайзен Банк: 41,40 / 41,62

41,40 / 41,62 Сенс Банк: 41,30 / 41,80

41,30 / 41,80 Правекс Банк: 41,15 / 41,60

41,15 / 41,60 УБРР: 40,10 / 41,70

В некоторых случаях выгоднее воспользоваться наличными обменниками, особенно если требуется небольшая сумма. При крупных суммах — банки могут предложить персональные условия.

Курсы евро и злотого в банках

Банковские курсы евро практически не отличаются от обменников, что делает процесс выбора максимально удобным. Злотый, хоть и менее распространён, предлагается с минимальной разницей между покупкой и продажей.

Курс наличной валюты в городах

По данным Minfin.com.ua и официальных сайтов банков, курс наличной валюты по состоянию на 26 мая 2025 года в обменных пунктах по городам следующий:

USD: 41,40 / 41,45

41,40 / 41,45 EUR: 47,08 / 47,23

47,08 / 47,23 PLN: 11,00 / 11,10

11,00 / 11,10 GBP: 55,38 / 55,93

55,38 / 55,93 CHF: 50,07 / 50,73

Цены актуальны для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья. Разница между регионами минимальна, что подтверждает общую стабильность рынка.

Конвертация: сколько стоит 100 долларов

Согласно банковскому среднему курсу:

100 USD = 4 112,5 грн

Конвертер валют позволяет быстро пересчитать сумму и выбрать лучший курс в зависимости от целей: наличный расчёт, карта, онлайн-перевод.

Как влияет НБУ на валютный рынок

Официальный курс НБУ остаётся важным индикатором для расчётов между государством, компаниями и банками. На 26 мая курс составляет:

USD: 41,5094 грн

41,5094 грн EUR: 46,9949 грн

46,9949 грн PLN: 11,026 грн

НБУ продолжает контролировать ситуацию за счёт точечной валютной интервенции. Это позволяет избегать спекулятивных скачков и поддерживать курс гривны на адекватном уровне.

Динамика и графики: что показывают данные за неделю

Данные за неделю с 19 по 26 мая показывают:

USD: вырос незначительно

вырос незначительно EUR: также немного усилился

также немного усилился PLN: демонстрирует стабильность

Плавное движение без резких скачков говорит о низкой волатильности, что в условиях текущей экономической ситуации можно считать положительным сигналом.

Что ждать от курса в ближайшие дни

По прогнозам, курс доллара останется в коридоре 41,20–41,80 грн. Евро — 47,00–47,50 грн. Злотый может немного подорожать в связи с сезонным ростом спроса. Однако резких изменений аналитики не ожидают. Уверенность в гривне поддерживается за счёт политики НБУ и отсутствия паники на рынке.

Курс валют в Украине на 26 мая 2025 года демонстрирует стабильность. Доллар, евро и злотый удерживаются в узких диапазонах, как в банках, так и на наличном рынке. Национальный банк обеспечивает предсказуемость, банки предлагают конкурентные условия, а население остаётся спокойным. Это хороший момент для планирования валютных операций, покупок, переводов или инвестиций.

Ранее мы писали о том, нужно ли избавляться от валюты: прогноз курса на май 2025.