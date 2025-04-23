Колебания валютного рынка продолжают вызывать обеспокоенность у украинцев. Особенно это касается доллара и евро — валют, от которых напрямую зависит ввоз товаров, цены на топливо, лекарства и технику. Обменные курсы в Украине ощущаются практически в каждой сфере — от цен в магазинах до зарплат ИТ-специалистов. DNEWS приводит актуальный курс валют на 23 апреля 2025 года.

Курс валют интересует не только тех, кто планирует покупку доллара или евро. Это также важная информация для бизнеса, инвесторов и даже обычных граждан, следящих за экономической ситуацией. На фоне нестабильности глобального рынка, каждый скачок курса может повлиять на финансовую ситуацию в стране.

Курс доллара на 23 апреля 2025 в Украине

По данным официального сайта НБУ, курс доллара на сегодня составляет 41,42 гривны за один доллар. Это на 3 копейки больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

В обменниках Киева и других крупных городов Украины курс может незначительно отличаться:

Покупка: от 41,25 грн

от 41,25 грн Продажа: до 41,60 грн

На наличном рынке доллар сохраняет устойчивость. Однако аналитики не исключают колебаний к концу недели в связи с внешнеэкономическими факторами.

Курс евро 23 апреля: тенденции и прогнозы

Евро на межбанке укрепляется. На сегодняшний день официальный курс составляет 47,08 гривны, что на 6 копеек выше, чем днем ранее.

Средний курс в обменниках:

Покупка: от 46,80 грн

от 46,80 грн Продажа: до 47,30 грн

Рост евро объясняется динамикой курса на мировом валютном рынке. Европейская валюта демонстрирует стабильность на фоне публикации данных по инфляции в зоне евро.

Польский злотый: курс на сегодня

Польский злотый — важная валюта для трудовых мігрантів та закупок у Польщі. На 23 апреля НБУ установил курс на уровне 10,97 гривны.

В обменных пунктах курс выглядит так:

Покупка: от 10,85 грн

от 10,85 грн Продажа: до 11,05 грн

Спрос на злотый стабильно высокий, особенно в приграничных областях.

Курс британского фунта в Украине

Фунт стерлингов также демонстрирует укрепление. Официальный курс НБУ на 23 апреля — 51,85 гривны.

Актуальные обменные курсы:

Покупка: от 51,60 грн

от 51,60 грн Продажа: до 52,10 грн

Фунт традиционно дороже других валют, но остаётся в обороте у туристов и деловых партнёров, связанных с Британией.

Где лучше менять валюту в Украине

При обмене валют в Украине важно учитывать не только курс, но и комиссию. Оптимальные варианты:

Банки: безопасно, но курс чаще менее выгодный

безопасно, но курс чаще менее выгодный Обменники: курс привлекательнее, но проверяйте лицензию

курс привлекательнее, но проверяйте лицензию Онлайн-обмен: быстро, с возможностью зафиксировать курс заранее

Использование онлайн-калькуляторов также поможет рассчитать точную сумму к получению и избежать переплат.

Что влияет на курс валют в Украине

На курс валют ежедневно влияют следующие факторы:

Ситуация на мировых рынках

Геополитика

Решения ФРС и ЕЦБ

Экспортно-импортные операции Украины

Настроения инвесторов и спекулянтов

Сегодняшний рост евро и доллара может быть следствием усиления позиции доллара на международной арене и снижения деловой активности в Европе.

Прогнозы экспертов на ближайшие дни

Эксперты не исключают возможных колебаний курса в пределах 10–15 копеек. Особенно это касается доллара, поскольку ожидаются новые макроэкономические отчёты из США.

Тем временем Национальный банк придерживается политики плавающего курса, не вмешиваясь напрямую в рыночные механизмы, но осуществляя интервенции при необходимости.

Что делать украинцам в условиях валютных колебаний

Финансовые аналитики рекомендуют:

Не паниковать при незначительных колебаниях

Покупать валюту заранее, если планируются крупные покупки

Следить за официальными источниками

Использовать надёжные обменные точки

Избегать «серых» обменников

Диверсификация сбережений также поможет защитить средства от обесценивания.

Ранее мы писали о том, что НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов.