Курс валют в Украине 7 сентября 2025 года демонстрирует устойчивость и отсутствие резких скачков. В этой статье от DNEWS вы найдёте актуальные банковские и наличные курсы, разницу в обменниках, данные межбанка, а также рекомендации, где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту.
Средний курс валют в банках на 7 сентября
Финансовые учреждения Украины начали новый день с минимальными изменениями в валютных показателях. Общая ситуация на рынке остаётся спокойной.
Курс доллара, евро и других валют по банкам
По состоянию на утро 7 сентября 2025 года наблюдается следующая картина:
- Доллар США (USD)
Покупка: 41,10 грн
Продажа: 41,55 грн
Курс НБУ: 41,3494 грн
- Евро (EUR)
Покупка: 48,00 грн
Продажа: 48,6750 грн
Курс НБУ: 48,1348 грн
- Злотый (PLN)
Покупка: 10,95 грн
Продажа: 11,75 грн
Курс НБУ: 11,3249 грн
- Фунт стерлингов (GBP)
Покупка: 55,00 грн
Продажа: 56,40 грн
Курс НБУ: 55,5302 грн
- Франк (CHF)
Покупка: 51,00 грн
Продажа: 52,00 грн
Курс НБУ: 51,3275 грн
Почему курсы остались без изменений
Снижение активности на валютном рынке после летнего сезона отпусков способствует стабилизации курса. Кроме того, НБУ продолжает удерживать валютную политику в рамках заданных параметров. Это даёт участникам рынка уверенность и сдерживает колебания.
Курсы в кассах ведущих банков Украины
Наличная валюта в отделениях банков продаётся и покупается по собственным внутренним ставкам. Разница в курсах может быть существенной.
Где выгоднее купить и продать доллар в банках
Сравнение условий в разных банках позволяет выбрать лучший курс:
- ПриватБанк — 40,90 / 41,50
- ПУМБ — 41,10 / 41,70
- Сенс Банк — 41,10 / 41,65
- Правекс Банк — 41,10 / 41,35
- Коминбанк — 41,10 / 41,39
- monobank — 41,05 / 41,49
- Кредитвест Банк — 41,08 / 41,32
- Альянс Банк — 41,10 / 41,35
- УБРР — 40,30 / 41,60
- O.Bank — 41,00 / 41,45
Лучший курс покупки — в УБРР, где доллар покупают за 40,30 грн. Продажа наиболее выгодна в ПУМБ — по 41,70 грн за доллар.
Комиссии и дополнительные условия
Некоторые банки могут взимать комиссию за конвертацию при оплате картой. Уточняйте условия при оформлении операций. Особенно важно проверять курс в момент транзакции — он может отличаться от указанного на сайте.
Обменные пункты и наличный курс валют
Наличные обменные пункты традиционно предлагают более привлекательные условия. Разница между покупкой и продажей минимальна, особенно в крупных городах.
Актуальные курсы в обменниках 7 сентября
Средние показатели по обменным пунктам:
- USD — 41,22 / 41,30
- EUR — 48,35 / 48,55
- PLN — 11,25 / 11,35
- GBP — 55,25 / 55,83
- CHF — 51,30 / 51,90
Разница между курсами составляет около 0,08–0,15 грн. Это позволяет оперативно проводить валютные операции с минимальными потерями.
В каких городах самые выгодные курсы
Данные актуальны для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья. В столице обменный курс традиционно чуть выгоднее, чем в регионах. Это связано с высоким объёмом операций и конкуренцией между пунктами.
Ситуация на межбанковском рынке
Хотя данные межбанка обновляются реже, они остаются важным индикатором. Они отражают реальные настроения на валютном рынке.
Курсы межбанка по состоянию на 5 сентября
- USD — 41,18 / 41,21 (–0,12 грн)
- EUR — 48,3865 / 48,4011 (+0,26 грн)
Падение доллара на межбанке может отразиться на понижении курсов в ближайшие дни. При этом рост евро говорит о стабильном спросе со стороны экспортеров и импортеров.
Как межбанк влияет на курсы для населения
Изменения на межбанке зачастую предшествуют коррекции наличных курсов. Поэтому тем, кто планирует обмен, стоит следить за этим сегментом. Однако резких скачков в ближайшее время не ожидается.
Рекомендации: где и когда менять валюту
Чтобы операция была максимально выгодной, стоит учитывать все источники информации. Важно также понимать цель покупки — сбережения, поездка или онлайн-платёж.
Покупка долларов
- Выгоднее всего: в обменниках — по 41,22 грн
- Лучшие банки: Коминбанк, Кредитвест, Сенс Банк
Продажа долларов
- Наиболее выгодно: в ПУМБ — по 41,70 грн
- Альтернатива: УБРР или Сенс Банк
Если сумма крупная, имеет смысл посетить отделения лично и уточнить курс перед обменом. Часто банки предлагают бонус при обмене от определённой суммы.
