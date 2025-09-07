Курс валют в Украине 7 сентября 2025 года демонстрирует устойчивость и отсутствие резких скачков. В этой статье от DNEWS вы найдёте актуальные банковские и наличные курсы, разницу в обменниках, данные межбанка, а также рекомендации, где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту.

Средний курс валют в банках на 7 сентября

Финансовые учреждения Украины начали новый день с минимальными изменениями в валютных показателях. Общая ситуация на рынке остаётся спокойной.

Курс доллара, евро и других валют по банкам

По состоянию на утро 7 сентября 2025 года наблюдается следующая картина:

Доллар США (USD)

Покупка: 41,10 грн

Продажа: 41,55 грн

Курс НБУ: 41,3494 грн

Покупка: 41,10 грн Продажа: 41,55 грн Курс НБУ: 41,3494 грн Евро (EUR)

Покупка: 48,00 грн

Продажа: 48,6750 грн

Курс НБУ: 48,1348 грн

Покупка: 48,00 грн Продажа: 48,6750 грн Курс НБУ: 48,1348 грн Злотый (PLN)

Покупка: 10,95 грн

Продажа: 11,75 грн

Курс НБУ: 11,3249 грн

Покупка: 10,95 грн Продажа: 11,75 грн Курс НБУ: 11,3249 грн Фунт стерлингов (GBP)

Покупка: 55,00 грн

Продажа: 56,40 грн

Курс НБУ: 55,5302 грн

Покупка: 55,00 грн Продажа: 56,40 грн Курс НБУ: 55,5302 грн Франк (CHF)

Покупка: 51,00 грн

Продажа: 52,00 грн

Курс НБУ: 51,3275 грн

Почему курсы остались без изменений

Снижение активности на валютном рынке после летнего сезона отпусков способствует стабилизации курса. Кроме того, НБУ продолжает удерживать валютную политику в рамках заданных параметров. Это даёт участникам рынка уверенность и сдерживает колебания.

Курсы в кассах ведущих банков Украины

Наличная валюта в отделениях банков продаётся и покупается по собственным внутренним ставкам. Разница в курсах может быть существенной.

Где выгоднее купить и продать доллар в банках

Сравнение условий в разных банках позволяет выбрать лучший курс:

ПриватБанк — 40,90 / 41,50

— 40,90 / 41,50 ПУМБ — 41,10 / 41,70

— 41,10 / 41,70 Сенс Банк — 41,10 / 41,65

— 41,10 / 41,65 Правекс Банк — 41,10 / 41,35

— 41,10 / 41,35 Коминбанк — 41,10 / 41,39

— 41,10 / 41,39 monobank — 41,05 / 41,49

— 41,05 / 41,49 Кредитвест Банк — 41,08 / 41,32

— 41,08 / 41,32 Альянс Банк — 41,10 / 41,35

— 41,10 / 41,35 УБРР — 40,30 / 41,60

— 40,30 / 41,60 O.Bank — 41,00 / 41,45

Лучший курс покупки — в УБРР, где доллар покупают за 40,30 грн. Продажа наиболее выгодна в ПУМБ — по 41,70 грн за доллар.

Комиссии и дополнительные условия

Некоторые банки могут взимать комиссию за конвертацию при оплате картой. Уточняйте условия при оформлении операций. Особенно важно проверять курс в момент транзакции — он может отличаться от указанного на сайте.

Обменные пункты и наличный курс валют

Наличные обменные пункты традиционно предлагают более привлекательные условия. Разница между покупкой и продажей минимальна, особенно в крупных городах.

Актуальные курсы в обменниках 7 сентября

Средние показатели по обменным пунктам:

USD — 41,22 / 41,30

— 41,22 / 41,30 EUR — 48,35 / 48,55

— 48,35 / 48,55 PLN — 11,25 / 11,35

— 11,25 / 11,35 GBP — 55,25 / 55,83

— 55,25 / 55,83 CHF — 51,30 / 51,90

Разница между курсами составляет около 0,08–0,15 грн. Это позволяет оперативно проводить валютные операции с минимальными потерями.

В каких городах самые выгодные курсы

Данные актуальны для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья. В столице обменный курс традиционно чуть выгоднее, чем в регионах. Это связано с высоким объёмом операций и конкуренцией между пунктами.

Ситуация на межбанковском рынке

Хотя данные межбанка обновляются реже, они остаются важным индикатором. Они отражают реальные настроения на валютном рынке.

Курсы межбанка по состоянию на 5 сентября

USD — 41,18 / 41,21 (–0,12 грн)

— 41,18 / 41,21 (–0,12 грн) EUR — 48,3865 / 48,4011 (+0,26 грн)

Падение доллара на межбанке может отразиться на понижении курсов в ближайшие дни. При этом рост евро говорит о стабильном спросе со стороны экспортеров и импортеров.

Как межбанк влияет на курсы для населения

Изменения на межбанке зачастую предшествуют коррекции наличных курсов. Поэтому тем, кто планирует обмен, стоит следить за этим сегментом. Однако резких скачков в ближайшее время не ожидается.

Рекомендации: где и когда менять валюту

Чтобы операция была максимально выгодной, стоит учитывать все источники информации. Важно также понимать цель покупки — сбережения, поездка или онлайн-платёж.

Покупка долларов

Выгоднее всего : в обменниках — по 41,22 грн

: в обменниках — по 41,22 грн Лучшие банки: Коминбанк, Кредитвест, Сенс Банк

Продажа долларов

Наиболее выгодно : в ПУМБ — по 41,70 грн

: в ПУМБ — по 41,70 грн Альтернатива: УБРР или Сенс Банк

Если сумма крупная, имеет смысл посетить отделения лично и уточнить курс перед обменом. Часто банки предлагают бонус при обмене от определённой суммы.

Ранее мы писали о том, к какие криптовалюты инвестировать: новые криптовалюты 2025.