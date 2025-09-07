Воскресенье, 7 сентября, 2025
Курс валют в Украине 7 сентября 2025 года остаётся стабильным: доллар — 41,10–41,55 грн, евро — 48,00–48,67 грн.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Что происходит с курсом валют сегодня 7 сентября 2025 года в Украине

Курс валют в Украине 7 сентября 2025 года демонстрирует устойчивость и отсутствие резких скачков. В этой статье от DNEWS вы найдёте актуальные банковские и наличные курсы, разницу в обменниках, данные межбанка, а также рекомендации, где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту.

Средний курс валют в банках на 7 сентября

Финансовые учреждения Украины начали новый день с минимальными изменениями в валютных показателях. Общая ситуация на рынке остаётся спокойной.

Курс доллара, евро и других валют по банкам

По состоянию на утро 7 сентября 2025 года наблюдается следующая картина:

  • Доллар США (USD)
    Покупка: 41,10 грн
    Продажа: 41,55 грн
    Курс НБУ: 41,3494 грн
  • Евро (EUR)
    Покупка: 48,00 грн
    Продажа: 48,6750 грн
    Курс НБУ: 48,1348 грн
  • Злотый (PLN)
    Покупка: 10,95 грн
    Продажа: 11,75 грн
    Курс НБУ: 11,3249 грн
  • Фунт стерлингов (GBP)
    Покупка: 55,00 грн
    Продажа: 56,40 грн
    Курс НБУ: 55,5302 грн
  • Франк (CHF)
    Покупка: 51,00 грн
    Продажа: 52,00 грн
    Курс НБУ: 51,3275 грн

Почему курсы остались без изменений

Снижение активности на валютном рынке после летнего сезона отпусков способствует стабилизации курса. Кроме того, НБУ продолжает удерживать валютную политику в рамках заданных параметров. Это даёт участникам рынка уверенность и сдерживает колебания.

Курсы в кассах ведущих банков Украины

Наличная валюта в отделениях банков продаётся и покупается по собственным внутренним ставкам. Разница в курсах может быть существенной.

Где выгоднее купить и продать доллар в банках

Сравнение условий в разных банках позволяет выбрать лучший курс:

  • ПриватБанк — 40,90 / 41,50
  • ПУМБ — 41,10 / 41,70
  • Сенс Банк — 41,10 / 41,65
  • Правекс Банк — 41,10 / 41,35
  • Коминбанк — 41,10 / 41,39
  • monobank — 41,05 / 41,49
  • Кредитвест Банк — 41,08 / 41,32
  • Альянс Банк — 41,10 / 41,35
  • УБРР — 40,30 / 41,60
  • O.Bank — 41,00 / 41,45

Лучший курс покупки — в УБРР, где доллар покупают за 40,30 грн. Продажа наиболее выгодна в ПУМБ — по 41,70 грн за доллар.

Комиссии и дополнительные условия

Некоторые банки могут взимать комиссию за конвертацию при оплате картой. Уточняйте условия при оформлении операций. Особенно важно проверять курс в момент транзакции — он может отличаться от указанного на сайте.

Обменные пункты и наличный курс валют

Наличные обменные пункты традиционно предлагают более привлекательные условия. Разница между покупкой и продажей минимальна, особенно в крупных городах.

Актуальные курсы в обменниках 7 сентября

Средние показатели по обменным пунктам:

  • USD — 41,22 / 41,30
  • EUR — 48,35 / 48,55
  • PLN — 11,25 / 11,35
  • GBP — 55,25 / 55,83
  • CHF — 51,30 / 51,90

Разница между курсами составляет около 0,08–0,15 грн. Это позволяет оперативно проводить валютные операции с минимальными потерями.

В каких городах самые выгодные курсы

Данные актуальны для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья. В столице обменный курс традиционно чуть выгоднее, чем в регионах. Это связано с высоким объёмом операций и конкуренцией между пунктами.

Ситуация на межбанковском рынке

Хотя данные межбанка обновляются реже, они остаются важным индикатором. Они отражают реальные настроения на валютном рынке.

Курсы межбанка по состоянию на 5 сентября

  • USD — 41,18 / 41,21 (–0,12 грн)
  • EUR — 48,3865 / 48,4011 (+0,26 грн)

Падение доллара на межбанке может отразиться на понижении курсов в ближайшие дни. При этом рост евро говорит о стабильном спросе со стороны экспортеров и импортеров.

Как межбанк влияет на курсы для населения

Изменения на межбанке зачастую предшествуют коррекции наличных курсов. Поэтому тем, кто планирует обмен, стоит следить за этим сегментом. Однако резких скачков в ближайшее время не ожидается.

Рекомендации: где и когда менять валюту

Чтобы операция была максимально выгодной, стоит учитывать все источники информации. Важно также понимать цель покупки — сбережения, поездка или онлайн-платёж.

Покупка долларов

  • Выгоднее всего: в обменниках — по 41,22 грн
  • Лучшие банки: Коминбанк, Кредитвест, Сенс Банк

Продажа долларов

  • Наиболее выгодно: в ПУМБ — по 41,70 грн
  • Альтернатива: УБРР или Сенс Банк

Если сумма крупная, имеет смысл посетить отделения лично и уточнить курс перед обменом. Часто банки предлагают бонус при обмене от определённой суммы.

Ранее мы писали о том, к какие криптовалюты инвестировать: новые криптовалюты 2025.

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

