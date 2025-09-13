Суббота, 13 сентября, 2025
Курс валют на 13 сентября 2025 года в Украине: доллар стабилен, евро немного подешевел, обменники предлагают выгодные условия по наличным.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Что с курсом валют на сегодня 13 сентября 2025 года: полный обзор по банкам и обменникам Украины

На украинском валютном рынке 13 сентября 2025 года наблюдается стабильность с незначительными корректировками отдельных показателей. В этой статье от DNEWS представлен полный обзор курсов валют по банкам и обменным пунктам, динамика по основным иностранным валютам, а также аналитика и прогнозы, основанные на актуальных данных с официальных источников.

Актуальная ситуация на валютном рынке Украины

Финансовая неделя завершается при отсутствии резких колебаний курса доллара и евро. Банковские котировки остаются на уровне предыдущего дня, а некоторые иностранные валюты демонстрируют минимальные отклонения в пределах статистической нормы.

Перед тем как перейти к обзору по банкам, рассмотрим средние значения курса на сегодняшний день.

Средний курс валют в банках Украины на 13 сентября 2025 года

ВалютаПокупкаПродажаКурс НБУ
USD41,1041,5541,3127
EUR48,1048,8048,2739
PLN11,0511,8511,3145
GBP55,4056,8055,8176
CHF51,4052,5051,6732

Видим, что курс доллара остался без изменений, а евро подешевел на 5 копеек в покупке. Швейцарский франк показал снижение на 30 копеек.

Динамика курсов за неделю

Для оценки тенденций проанализируем движение курсов с 6 по 13 сентября 2025 года. На графиках видно, что валютный рынок остаётся в умеренно стабильной фазе без признаков панических настроений.

Как изменился доллар США (USD)

Доллар США стабилен в течение всей недели. Курсовой коридор покупки колебался между 41,05 и 41,15 грн, а продажа — в пределах 41,47–41,70 грн. Это свидетельствует об уверенном контроле со стороны регулятора и сбалансированном спросе.

Евро (EUR) теряет позиции

Валюта Евросоюза демонстрирует снижение. Несмотря на незначительные колебания, средняя цена покупки понизилась, что может быть связано с динамикой на международных рынках и снижением инфляционного давления в еврозоне.

Польский злотый (PLN) без изменений

Курс злотого остаётся стабильным. Это типично для сентября, когда сезонная деловая активность ещё не достигла пика. Средняя покупка — 11,05 грн, продажа — 11,85 грн.

Курсы валют в крупнейших банках Украины

Рассмотрим предложения коммерческих банков по обмену валют на 13 сентября 2025 года. Эти данные актуальны по состоянию на утро пятницы.

Обзор по доллару США

БанкПокупкаПродажа
Коминбанк41,1541,47
Сенс Банк40,9541,55
ПУМБ41,1041,70
Правекс Банк41,1541,48
Кредитвест Банк41,1241,33
Альянс Банк41,0041,40
O.Bank41,1041,59
Приватбанк40,9041,50

Наиболее выгодный курс покупки доллара предлагает Коминбанк и Правекс Банк — 41,15 грн. Продажа выгодна в Кредитвест Банке — 41,33 грн.

Обзор по евро

БанкПокупкаПродажа
Сенс Банк40,9041,85
Коминбанк41,2541,47
ПУМБ41,2041,50
Правекс Банк41,1041,52

Цены на евро также варьируются. Наибольшую доходность покупки предлагает Коминбанк, а наиболее выгодная продажа зафиксирована в Сенс Банке.

Курс валют в обменных пунктах

Параллельно с банками функционируют и обменные пункты. Их предложения зачастую привлекательнее, особенно при операциях наличными.

Наличный курс в обменниках (по данным Minfin.com.ua)

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,2341,30
EUR48,4548,60
PLN11,3011,40
GBP55,3555,80
CHF51,5051,90

Наличный курс демонстрирует узкий спред между покупкой и продажей, что свидетельствует о высокой конкуренции между обменниками.

Где выгоднее менять валюту

Разница между курсами в банках и обменниках невелика, однако для крупных сумм может сыграть роль каждый копейка. Для операций в пределах 100–200 долларов выбор обменника выглядит более выгодным, в то время как для крупных транзакций предпочтительнее банковская стабильность.

Топ банков по выгодному курсу покупки USD

  1. Коминбанк — 41,15 грн
  2. Правекс Банк — 41,15 грн
  3. Кредитвест Банк — 41,12 грн

Топ банков по выгодному курсу продажи USD

  1. Кредитвест Банк — 41,33 грн
  2. Альянс Банк — 41,40 грн
  3. Правекс Банк — 41,48 грн

Что влияет на курс валют сегодня

Среди основных факторов:

  • стабильный курс НБУ
  • прогнозируемое поведение рынка
  • отсутствие внешних экономических шоков
  • активность экспортеров и импортеров
  • отсутствие заявлений от регулятора об интервенциях

Прогнозы экспертов на ближайшие дни

Финансовые аналитики считают, что курс доллара в ближайшие дни не претерпит серьёзных изменений. Евро может незначительно снизиться на фоне колебаний европейских рынков. Злотый и франк останутся в текущем диапазоне.

Пока нет поводов для резких скачков курса — ни с точки зрения спроса, ни со стороны глобальных трендов. Следовательно, валютная неделя завершится ровно.

Практические советы по обмену валют

  • Перед обменом сравнивайте курсы не только в банках, но и в обменниках
  • Уточняйте комиссии при операциях картой
  • Для крупных сумм используйте банковские отделения
  • Избегайте неофициальных обменных пунктов
  • Храните чеки на случай спорных ситуаций

Важные вопросы и ответы

Почему в разных банках разные курсы?

Курс валют формируется на основе рыночных механизмов, включая спрос, предложение, интервенции НБУ и внутреннюю политику самого банка.

Где лучше менять — в банке или обменнике?

Для небольших сумм — в обменниках, для крупных — в банках. Банки обеспечивают юридическую защиту и фиксируют сделку официально.

Курс валют на 13 сентября 2025 года демонстрирует стабильность. При отсутствии резких внешних факторов украинская гривна сохраняет относительную устойчивость, а банковские и наличные курсы находятся в сбалансированном диапазоне.

Ранее мы писали о том, какие банки Украины самые прибыльные по версии НБУ.

