На украинском валютном рынке 13 сентября 2025 года наблюдается стабильность с незначительными корректировками отдельных показателей. В этой статье от DNEWS представлен полный обзор курсов валют по банкам и обменным пунктам, динамика по основным иностранным валютам, а также аналитика и прогнозы, основанные на актуальных данных с официальных источников.
Актуальная ситуация на валютном рынке Украины
Финансовая неделя завершается при отсутствии резких колебаний курса доллара и евро. Банковские котировки остаются на уровне предыдущего дня, а некоторые иностранные валюты демонстрируют минимальные отклонения в пределах статистической нормы.
Перед тем как перейти к обзору по банкам, рассмотрим средние значения курса на сегодняшний день.
Средний курс валют в банках Украины на 13 сентября 2025 года
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Курс НБУ
|USD
|41,10
|41,55
|41,3127
|EUR
|48,10
|48,80
|48,2739
|PLN
|11,05
|11,85
|11,3145
|GBP
|55,40
|56,80
|55,8176
|CHF
|51,40
|52,50
|51,6732
Видим, что курс доллара остался без изменений, а евро подешевел на 5 копеек в покупке. Швейцарский франк показал снижение на 30 копеек.
Динамика курсов за неделю
Для оценки тенденций проанализируем движение курсов с 6 по 13 сентября 2025 года. На графиках видно, что валютный рынок остаётся в умеренно стабильной фазе без признаков панических настроений.
Как изменился доллар США (USD)
Доллар США стабилен в течение всей недели. Курсовой коридор покупки колебался между 41,05 и 41,15 грн, а продажа — в пределах 41,47–41,70 грн. Это свидетельствует об уверенном контроле со стороны регулятора и сбалансированном спросе.
Евро (EUR) теряет позиции
Валюта Евросоюза демонстрирует снижение. Несмотря на незначительные колебания, средняя цена покупки понизилась, что может быть связано с динамикой на международных рынках и снижением инфляционного давления в еврозоне.
Польский злотый (PLN) без изменений
Курс злотого остаётся стабильным. Это типично для сентября, когда сезонная деловая активность ещё не достигла пика. Средняя покупка — 11,05 грн, продажа — 11,85 грн.
Курсы валют в крупнейших банках Украины
Рассмотрим предложения коммерческих банков по обмену валют на 13 сентября 2025 года. Эти данные актуальны по состоянию на утро пятницы.
Обзор по доллару США
|Банк
|Покупка
|Продажа
|Коминбанк
|41,15
|41,47
|Сенс Банк
|40,95
|41,55
|ПУМБ
|41,10
|41,70
|Правекс Банк
|41,15
|41,48
|Кредитвест Банк
|41,12
|41,33
|Альянс Банк
|41,00
|41,40
|O.Bank
|41,10
|41,59
|Приватбанк
|40,90
|41,50
Наиболее выгодный курс покупки доллара предлагает Коминбанк и Правекс Банк — 41,15 грн. Продажа выгодна в Кредитвест Банке — 41,33 грн.
Обзор по евро
|Банк
|Покупка
|Продажа
|Сенс Банк
|40,90
|41,85
|Коминбанк
|41,25
|41,47
|ПУМБ
|41,20
|41,50
|Правекс Банк
|41,10
|41,52
Цены на евро также варьируются. Наибольшую доходность покупки предлагает Коминбанк, а наиболее выгодная продажа зафиксирована в Сенс Банке.
Курс валют в обменных пунктах
Параллельно с банками функционируют и обменные пункты. Их предложения зачастую привлекательнее, особенно при операциях наличными.
Наличный курс в обменниках (по данным Minfin.com.ua)
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,23
|41,30
|EUR
|48,45
|48,60
|PLN
|11,30
|11,40
|GBP
|55,35
|55,80
|CHF
|51,50
|51,90
Наличный курс демонстрирует узкий спред между покупкой и продажей, что свидетельствует о высокой конкуренции между обменниками.
Где выгоднее менять валюту
Разница между курсами в банках и обменниках невелика, однако для крупных сумм может сыграть роль каждый копейка. Для операций в пределах 100–200 долларов выбор обменника выглядит более выгодным, в то время как для крупных транзакций предпочтительнее банковская стабильность.
Топ банков по выгодному курсу покупки USD
- Коминбанк — 41,15 грн
- Правекс Банк — 41,15 грн
- Кредитвест Банк — 41,12 грн
Топ банков по выгодному курсу продажи USD
- Кредитвест Банк — 41,33 грн
- Альянс Банк — 41,40 грн
- Правекс Банк — 41,48 грн
Что влияет на курс валют сегодня
Среди основных факторов:
- стабильный курс НБУ
- прогнозируемое поведение рынка
- отсутствие внешних экономических шоков
- активность экспортеров и импортеров
- отсутствие заявлений от регулятора об интервенциях
Прогнозы экспертов на ближайшие дни
Финансовые аналитики считают, что курс доллара в ближайшие дни не претерпит серьёзных изменений. Евро может незначительно снизиться на фоне колебаний европейских рынков. Злотый и франк останутся в текущем диапазоне.
Пока нет поводов для резких скачков курса — ни с точки зрения спроса, ни со стороны глобальных трендов. Следовательно, валютная неделя завершится ровно.
Практические советы по обмену валют
- Перед обменом сравнивайте курсы не только в банках, но и в обменниках
- Уточняйте комиссии при операциях картой
- Для крупных сумм используйте банковские отделения
- Избегайте неофициальных обменных пунктов
- Храните чеки на случай спорных ситуаций
Важные вопросы и ответы
Почему в разных банках разные курсы?
Курс валют формируется на основе рыночных механизмов, включая спрос, предложение, интервенции НБУ и внутреннюю политику самого банка.
Где лучше менять — в банке или обменнике?
Для небольших сумм — в обменниках, для крупных — в банках. Банки обеспечивают юридическую защиту и фиксируют сделку официально.
Курс валют на 13 сентября 2025 года демонстрирует стабильность. При отсутствии резких внешних факторов украинская гривна сохраняет относительную устойчивость, а банковские и наличные курсы находятся в сбалансированном диапазоне.
Ранее мы писали о том, какие банки Украины самые прибыльные по версии НБУ.