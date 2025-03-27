Де Ла Хойя спрогнозировал результат потенциального поединка между Кроуфордом и Альваресом

Схватка между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом по праву считается одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и, судя по всему, произойдет в сентябре.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на YouTubt-канал FightHype, эксчемпион мира в 6 весовых категориях, промоутер Оскар Де Ла Хойя, прокомментировал результат возможного боя между Саулем «Канело» Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Исходя из слов Де Ла Хойи, явный фаворит этого поединка Альварес, и победа Кроуфорда окажется большой сенсацией, что маловероятно.

В частности, если Кроуфорду удастся совершить указанное, ему следует присвоить «титул величайшего боксера всех времен». Впрочем, такой результат является дополнительной мотивацией для Теренса и его наставника.

Промоутер объяснил — Кроуфорда ожидает фиаско, потому что «Канело» отличается очень тяжелым ударом, благодаря весу почти в центнер (90 килограммов).

Таким образом, Де Ла Хойя уверен: