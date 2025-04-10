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Экономика
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Депутатам Киевсовета не удалось пройти «тест на коррупцию» — КМВА

Во вторник, 8 апреля, на внеочередной сессии Киевского горсовета было принято решение об увольнении секретаря этой структуры Владимира Бондаренко.

Депутатам Київради не вдалося пройти «тест на корупцію» — КМВА

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал «Новости.Live», от представителя КМВА Евгения Иевлева прозвучало заявление — недавняя отставка Бондаренко, фигурирующего в коррупционных схемах, является не финалом, а «лакмусовой бумажкой».

Исходя из слов Иевлева, у него есть информация — якобы мэр Киева Виталий Кличко лично обзванивал депутатов, стремясь повлиять на результаты голосования, хотя уже знал о заявлении, написанном Бондаренко. Кроме того, большое количество депутатов Киевсовета лояльно и толерантно относятся к происходящему и способствуют нарушениям.

В частности, представитель КМВА указал — утверждать об окончании коррупционного скандала преждевременно, поскольку не изучены опубликованные пленки, на которых, «четко слышно, что кто-то из людей причастен».

Иевлев подчеркнул, что «коррупционный тест» не пройден, поскольку из всех присутствующих депутатов, за отставку человека, максимально причастного к схемам, проголосовало лишь 37 человек.

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