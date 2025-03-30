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Экономика
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Десятки захватчиков утонули в Днепре, пытаясь научиться форсировать реку — АТЕШ

Агент движения сопротивления «АТЕШ», внедренный в армию Путина, сообщил о существенных потерях, которые понесут «освободители» на тренировках по преодолению водных препятствий в Херсонской области.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на Telegram-профиль «АТЕШ», российский генералитет перебрасывает новобранцев в Херсонскую область из тренировочного лагеря на Крымском полуострове, стремясь подготовить больше «живой силы» для штурмов островов на реке Днепр.

В частности, поскольку такие тренировки командование путинских войск проводит в «жестком режиме» — воинов в полном снаряжении загружают в плавсредства и на полной скорости перемещают по Днепру, поэтому многие оккупанты просто выпадают за борт, и, соответственно, «идут ко дну».

При этом российские офицеры даже не пытаются спасти подчиненных: численность военнослужащих ВС РФ, погибших подобным образом, уже идет на десятки, однако занятия не прекращаются.

Следует отметить, что после вышеописанной «подготовки», новичков малыми группами (по 2-3 человека) бросают на штурм днепровских островов без какого-либо прикрытия, и, естественно, поставленные задачи не выполняются, зато возрастают потери «второй армии мира».

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