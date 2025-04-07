Джон Хиггинс творит историю: легенда снукера завоевывает 33-й рейтинговый титул в карьере

Джон Хиггинс осуществил впечатляющий камбэк в финале Tour Championship, обыграв Марка Селби со счетом 10:8 и назвал эту победу лучшей за свою 33-летнюю профессиональную карьеру.

Как сообщает «Kreschatic», 49-летний Джон Хиггинс, имеющий в своем активе четыре титула чемпиона мира и 33 рейтинговых победы, оказался на грани поражения, когда уступал 5:8, проиграв семь фреймов подряд. Однако шотландец сумел собраться и выиграть пять следующих фреймов, завоевав трофей впервые и заработав 150 тысяч фунтов стерлингов, пишет WST.

Противостояние между двумя легендами снукера оправдало ожидание: оба игрока сделали по четыре сенчура-брейка, повторив рекорд восьми сотенных серий в матче до 10 побед, установленный Нилом Робертсоном и Джаддом Трампом в 2019 году на Champion of Champions. Зрители в Manchester Central стали свидетелями драматической развязки, где Хиггинс продемонстрировал невероятную стойкость и обыграл одного из самых крепких соперников в снукере.

Марк Селби. Фото – wst.tv

После победы в 2021 году на Players Championship Джон Хиггинс переживал «психологические мучения», часто теряя выигрышные позиции в ключевых матчах, в частности в финале Турнира Чемпионов 2022 года, где проиграл Нилу Робертсону 9:10, ведя 9:4. Триумф в прошлом месяце на World Open в Китае стал для него большим прорывом и добавил уверенности, которая была видна и на этой неделе. В течение трех матчей Хиггинс совершил 11 сенчури-брейков и теперь является одним из фаворитов перед стартом чемпионата мира в Crucible.

Это самая лучшая победа в моей жизни.

– сказал Хиггинс, которому к 50-летию осталось 42 дня.

Я играл против невероятного чемпиона, который, казалось, не ошибается, и держал меня в постоянном напряжении. Победа над Марком дает мне огромную веру в то, что я могу еще бороться с лучшими.

Сейчас у Джона Хиггинса 33 рейтинговых титула, что на три меньше, чем у Стивена Хендри (36), хотя он еще далек от рекорда Ронни О'Салливана (41). Он также установил рекорд по наибольшему промежутку времени между первым и последним титулами — 30 лет и 165 дней с момента его победы на Гран-при 1994 года. Благодаря успеху шотландец поднялся с шестого на третье место в мировом рейтинге, уступая лишь Джадду Трампу и Кайрену Уилсону.

Марк Селби и Джон Хиггинс. Фото – wst.tv

Марк Селби, стремившийся получить четвертый титул сезона и 25-й рейтинговый титул в карьере, на этот раз остановился в шаге от победы. В течение недели 41-летний игрок из Лестера также совершил 11 сенчури-брейков и одержал убедительные победы над Нилом Робертсоном (10:1) и Дином Цзюньхуем (10:2), но финал остался за Хиггинсом. За второе место Селби получил 60 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джон Хиггинс выиграл World Open и прервал четырехлетнюю серию без титулов в снукере.