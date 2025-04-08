Джон Хиггинс выиграл World Open и прервал четырехлетнюю серию без титулов в снукере

Легендарный шотландский снукерист Джон Хиггинс одержал долгожданную победу на проходившем в Юйшане (Китай) рейтинговом турнире Weide Cup World Open.

В финале 49-летний Джон Хиггинс обыграл Джо О'Коннора со счетом 10-6, положив конец своей четырехлетней серии без титулов.

Как информирует «Kreschatic», Хиггинс, считающийся одним из лучших снукеристов всех времен, в последние годы неоднократно терпел досадные поражения в решающих матчах. Самым болезненным из них было поражение в финале Tour Championship 2022, где он уступил Нилу Робертсону 9-10, ведя 9-4, пишет WST. Однако на этот раз титул не выскользнул из его рук.

Для Хиггинса это 32-й рейтинговый титул в карьере, и по этому показателю он уступает только Ронни О'Салливану (40) и Стивену Хендри (36). Победа принесла ему £175 000 призовых, подняла на восьмое место в мировом рейтинге и третью позицию в сезонном зачете.

Шотландец, которому в мае исполнится 50 лет, стал вторым старейшим победителем рейтингового турнира в истории. Первенство здесь до сих пор удерживает Рэй Рирдон, выигравший в 1982 году турнир Professional Players Tournament, уже отпраздновав свой полувековой юбилей.

Кроме того, Джон Хиггинс установил еще один исторический рекорд – самый длинный интервал между первым и последним рейтинговым титулом. От его дебютного триумфа на Grand Prix 1994 года до нынешней победы прошло 30 лет и 129 дней.

Последние годы были непростыми для снукериста. Его давние соперники из «Класса 92» Ронни О'Салливан и Марк Уильямс продолжали выигрывать большие титулы, тогда как Хиггинс чувствовал, что в ключевые моменты ему не хватает хладнокровия. Сам он описывал это как «ментальную нестабильность». Однако он не оставлял попыток вернуться на вершину, экспериментируя с палками и работая над эмоциональной стойкостью. Судя по всему, на этой неделе он нашел формулу успеха.

29-летний Джо О'Коннор провел, возможно, лучший турнир в карьере, победив таких топ-игроков, как Джадд Трамп, Шон Мерфи и Али Картер. Однако в финале он стартовал неудачно и не смог отыграть отставание.

Для О'Коннора это был второй рейтинговый финал в карьере – в первом, на Scottish Open 2022, он уступил Гэри Уилсону 2-9. Однако он может занести этот турнир себе в актив: призовые в £75 000 стали для него рекордными, а в обновленном мировом рейтинге он поднялся на восемь позиций до 31-го места.

Для Хиггинса эта победа стала не только наградой за годы борьбы, но и новым толчком в карьере. Сможет ли он продолжить это победное шествие? Ответ на этот вопрос даст остальной сезон.

Напомним, ранее мы писали о том, что Марк Селби прерывает серию без титулов, победив Джона Хиггинса на Unibet.