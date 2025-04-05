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Экономика
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Дмитриев обвинил Украину в нарушении договоренностей по прекращению ударов по энергетике

Глава Российского фонда прямых инвестиций, переговорщик Путина Кирилл Дмитриев обвинил Украину в нарушении договоренностей по прекращению ударов по энергетике.

Дмитрієв звинуватив Україну у порушенні домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці

Переговорщик Путина в интервью Fox News подверг критике администрацию Джо Байдане за то, что Вашингтон не предпринимал «никаких попыток понять позицию РФ», а команда Трампа якобы достигла «огромного прогресса» в переговорах с Москвой.

По его словам, Белый дом смог достичь деэскалации в «конфликте» между РФ и Украиной, в частности, остановить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры, пишет издание «Kreschatic».

Главе РФПИ напомнили, что после достижения этих договоренностей оккупационная армия Путина все равно продолжила обстреливать украинскую энергетику. Российский чиновник в этом обвинил соседнюю страну, отметив, что об этом «не слишком много сообщают в печати».

Как сообщалось, окружение президента США не советует ему звонить по телефону главе Кремля, пока Москва полностью не согласится на предложение Вашингтона о прекращении огня в Украине.

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