Доллар не смог вернуть утраченные позиции в среду, так как инвесторы начали проявлять больший интерес к рисковым активам на фоне хрупкого перемирия между Израилем и Ираном. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на REUTERS и minfin.com.ua

Рынки переживают оптимизм

Рынки показали рост, и индекс мировых акций достиг рекорда. Перемирие было заключено благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, который выступил посредником. Оно привело к прекращению воздушных ударов между Израилем и Ираном, хотя соглашение остаётся нестабильным.

Реакция инвесторов на перемирие

После объявления об окончании боевых действий инвесторы начали распродажу доллара. В течение 12 дней конфликта доллар был в фаворе, поскольку США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

Азиатские валюты и евро

В Азии валютные колебания были менее выраженными. Евро остался на уровне 1,1614 доллара — близко к своему максимуму с октября 2021 года. Британский фунт ослаб на 0,03%, но оставался рядом с максимальной отметкой 1,3648 доллара.

Австралийский и новозеландский доллары

Австралийский доллар, чувствительный к рискам, вырос на 0,1% до 0,6496 доллара. Новозеландский доллар также увеличился на 0,33%, составив 0,6027 доллара.

Перемирие как шанс на стабилизацию

Хотя перемирие между Израилем и Ираном выглядит хрупким, инвесторы воспринимают его как облегчение. Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia отметил, что рынок слишком расслаблен. Однако, по его мнению, ситуация может снова повлиять на цены на товары и валюты.

Швейцарский франк и иена

Швейцарский франк, достигший максимума за 10,5 лет, стабилизировался на уровне 0,8052 доллара. Японская иена ослабла на 0,1% до 145,03 доллара. Некоторые члены Банка Японии предложили оставить ставки без изменений из-за неопределённости по поводу влияния тарифов США на экономику Японии.

Федеральная резервная система США и прогнозы по ставкам

Доллар оставался стабильным против корзины валют на уровне 97,97. Несмотря на осторожную позицию Джерома Пауэлла, который заявил, что ФРС не торопится с понижением ставок, рынки закладывают вероятность снижения ставок в июле.

Экономика США и дальнейшие прогнозы

В последние недели слабые экономические данные из США укрепили ожидания снижения ставок в 2025 году. Недавние данные показали снижение потребительского доверия, что также указывает на ослабление рынка труда.

Доходности казначейских облигаций США

Доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась до 3,7870%. Доходность 10-летних облигаций осталась без изменений на уровне 4,3004%.

На 25 июня 2025 года в Украине средний курс валют в банках составил:

Доллар США (USD): покупка — 41,60 UAH, продажа — 42,15 UAH. Курс НБУ — 41,7924 UAH.

покупка — 41,60 UAH, продажа — 42,15 UAH. Курс НБУ — 41,7924 UAH. Евро (EUR): покупка — 48,10 UAH, продажа — 48,87 UAH. Курс НБУ — 48,5084 UAH.

покупка — 48,10 UAH, продажа — 48,87 UAH. Курс НБУ — 48,5084 UAH. Польский злотый (PLN): покупка — 10,92 UAH, продажа — 11,53 UAH. Курс НБУ — 11,395 UAH.

покупка — 10,92 UAH, продажа — 11,53 UAH. Курс НБУ — 11,395 UAH. Фунт стерлингов (GBP): покупка — 56,00 UAH, продажа — 57,50 UAH. Курс НБУ — 56,8941 UAH.

покупка — 56,00 UAH, продажа — 57,50 UAH. Курс НБУ — 56,8941 UAH. Швейцарский франк (CHF): покупка — 51,00 UAH, продажа — 52,00 UAH. Курс НБУ — 51,6753 UAH.

Курс валют на наличном рынке:

Доллар США: покупка — 41,70 UAH, продажа — 41,77 UAH.

покупка — 41,70 UAH, продажа — 41,77 UAH. Евро: покупка — 48,60 UAH, продажа — 48,80 UAH.

покупка — 48,60 UAH, продажа — 48,80 UAH. Польский злотый: покупка — 11,30 UAH, продажа — 11,40 UAH.

покупка — 11,30 UAH, продажа — 11,40 UAH. Фунт стерлингов: покупка — 56,20 UAH, продажа — 56,80 UAH.

покупка — 56,20 UAH, продажа — 56,80 UAH. Швейцарский франк: покупка — 51,40 UAH, продажа — 52,10 UAH.

В динамике за последние сутки (24-25 июня 2025 года) курс доллара в банках остался стабильным, с минимальными колебаниями. Курс евро также не изменился, оставаясь на уровне 48,10 UAH (покупка) и 48,87 UAH (продажа).

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