Эксчемпион Хаттон объяснил, при каких условиях Фьюри согласится на второй бой с Джошуа

После декабрьского проигрыша Александру Усику Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в спорте, но, похоже, британец еще может вернуться в ринг.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал SkySports, по мнению бывшего чемпиона мира Рикки Хаттона, «супертяжеловесы» Тайсон Фьюри (34-2-1/24 КО) и Энтони Джошуа (28-4/25 КО) еще смогут столкнуться в ринге.

Исходя из слов Хаттона, Тайсон уже «уходил на пенсию» раньше, поскольку командам не удалось организовать многообещающее сражение с Джошуа в течение долгих 10 лет.

Впрочем, подобный уход британца «на покой» следует воспринимать с высокой степенью недоверия, поскольку все знают настоящие ожидания Тайсона: если британцу предложат «правильную» сумму денег, то есть достойный гонорар за проведение боя против Эй Джея [Энтони Джошуа], то «Цыганский король».

Хаттон резюмировал: