Эксперт продемонстрировал мартовский топ-3 процессоров по соотношению цены и производительности (ВИДЕО)

AMD Ryzen 5 8400F/7600х/9600х, а также любые Intel Core 14 и 15 поколения, настоятельно не рекомендуется покупать из-за повышенной стоимости.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал популярного видеоблогера-техноэксперта ScatterVolt, составлен оптимальный перечень процессоров, идеальных для компоновки игрового ПК.

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