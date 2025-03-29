Эксперт продемонстрировал мартовский топ-3 процессоров по соотношению цены и производительности (ВИДЕО)

AMD Ryzen 5 8400F/7600х/9600х, а также любые Intel Core 14 и 15 поколения, настоятельно не рекомендуется покупать из-за повышенной стоимости.
Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал популярного видеоблогера-техноэксперта ScatterVolt, составлен оптимальный перечень процессоров, идеальных для компоновки игрового ПК.
Топсписок разделен на три ключевые категории:
- во флагманской — победителем оказался AMD Ryzen 9800X3D, являющийся самым быстрым геймерским CPU из всех доступных на потребительском рынке, поскольку обеспечивает высокую производительность;
- в среднебюджетной — рекомендуется остановить выбор на Ryzen 9700X, который немного дороже своего предшественника AMD Ryzen 7700X, однако в состоянии обеспечить заметно более высокую производительность без перегрева «кристалла»;
- в бюджетной следует обратить внимание на «собратьев» AMD Ryzen 5 7400F/7500F, поскольку оба решения отличаются превосходным соотношением стоимости и «скорости», а в случае необходимости «апгрейда» можно будет сменить CPU на более производительный, не отказываясь от AM5-сокета.