Воскресенье, 16 марта, 2025
4.8 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Эксперты перечислили ШИ-модели, которые собирают больше персональных данных пользователей

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на результаты недавнего исследования, проведенного экспертами ZdNet, особую обеспокоенность вызывают лишь определенные модели искусственного интеллекта (ИИ), поскольку собирают больше всего личных данных пользователей.

В частности, при оценке действий популярных чат-ботов, таких как OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, DeepSeek, xAI Grok, Jasper, Poe, Anthropic Claude и Pi, выявлены заметные отличия в объемах информации, собранной нейросетями.

Лидером по вышеописанному собранию оказалась ИИ-модель Google Gemini, которая проработала 22 из 35 видов данных пользователя: речь идет о геолокации, личном контенте, списке контактов, истории просмотров и поиске.

В то же время чат-бот DeepSeek R1, часто упоминавшийся в контексте угрозы со стороны китайских ШИ-моделей («сливают» сведения Пекина), занял лишь пятую позицию рейтинга, собрав 11 подтипов данных: например, контактную информацию, пользовательский контент и диагностические данные.

В общем, рейтинг «любознательности» нейросетей выглядит так, как указано ниже:

Експерти перерахували ШІ-моделі, які збирають найбільше персональних даних користувачів

Рейтинг. Фото – zdnet.com

Горячее за неделю

Политика

Как ругаться на турецком: мат с переводом на украинский

0
Эти слова можно услышать даже в турецких сериалах....
Культура

Забытые тренды, вновь покоряющие мир моды в 2025 году

0
Каждый год мода совершает новый виток, возвращая в...
Культура

Александр Терен сообщил, что закрывает свой Ютуб-проект «Отвал ног»

0
Александр Терен официально сообщил о прекращении работы над...
Политика

У кого сегодня День ангела: картинки на 13 марта 2025 года.

0
Поздравьте близких и родных с именинами. Все мы...
Политика

Дмитрий Комаров впервые заговорил о разводе и назвал причину

0
Известный украинский телеведущий и путешественник официально подтвердил развод...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Когда Благовещение в 2025 году: дата, традиции и народные приметы
Следующая статья
Почему собака воет: народные поверья и их толкование

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

День ангела Александра 16 марта: история, значение имени и традиции

0
День ангела Александра 16 марта – это не только...

Как не испортить волосы во время сна: две распространенные ошибки

0
Чтобы волосы оставались здоровыми и ухоженными, важно правильно...

Bitcoin балансирует на грани: сможет ли прорваться выше $84 000?

0
Рынок криптовалют переживает очередной период неопределенности: Bitcoin (BTC) наткнулся...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.