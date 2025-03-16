Эксперты перечислили ШИ-модели, которые собирают больше персональных данных пользователей

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на результаты недавнего исследования, проведенного экспертами ZdNet, особую обеспокоенность вызывают лишь определенные модели искусственного интеллекта (ИИ), поскольку собирают больше всего личных данных пользователей.

В частности, при оценке действий популярных чат-ботов, таких как OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, DeepSeek, xAI Grok, Jasper, Poe, Anthropic Claude и Pi, выявлены заметные отличия в объемах информации, собранной нейросетями.

Лидером по вышеописанному собранию оказалась ИИ-модель Google Gemini, которая проработала 22 из 35 видов данных пользователя: речь идет о геолокации, личном контенте, списке контактов, истории просмотров и поиске.

В то же время чат-бот DeepSeek R1, часто упоминавшийся в контексте угрозы со стороны китайских ШИ-моделей («сливают» сведения Пекина), занял лишь пятую позицию рейтинга, собрав 11 подтипов данных: например, контактную информацию, пользовательский контент и диагностические данные.

В общем, рейтинг «любознательности» нейросетей выглядит так, как указано ниже:

Рейтинг. Фото – zdnet.com