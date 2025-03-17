Энергия в движении: ученые создали зарядные устройства из микрочастиц

Микроскопические шарики способны производить электроэнергию благодаря трению, что может стать прорывом в создании самозарядных устройств и открывает двери в новое поколение экологически чистых технологий.

Представь, что твоя одежда заряжает телефон, а движение при ходьбе генерирует электроэнергию. Это больше не фантастика, а реальная технология, открытая учеными. Маленькие частицы, трущиеся друг о друга, могут создавать электрический заряд, что открывает новые возможности для самозарядных устройств.

Исследователи выяснили, что особенно эффективны шарики из меламин-формальдегида. Их структура позволяет дольше удерживать заряд и передавать его с минимальными потерями. Это дает шанс разработать одежду, которая будет производить электроэнергию от каждого шага, и другие устройства, которые будут работать без традиционных аккумуляторов.

Ключевой элемент – так называемые трибоэлектрические наногенераторы. Они используют силу трения между материалами, превращая механическое движение в ток. Исследования показали, что выбор размера и типа материала влияет кардинально на эффективность энергосбережения, что открывает путь к совершенствованию технологии.

Хотя метод имеет потенциал, пока он нуждается в доработке, чтобы стать частью повседневной жизни. Ученые работают над повышением эффективности и надежности устройств, чтобы превратить нормальное движение в мощный источник энергии. Изменит ли эта разработка будущее технологий? Вопрос открыт.

Напомним, ранее мы писали об устройстве, изменяющем скорость передачи данных.