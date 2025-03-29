Суббота, 29 марта, 2025
7.1 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Эрдоган после разговора с Путиным заявил, что Турция готова стать площадкой для мирных переговоров

Глава Турции Реджеп Эрдоган после общения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна готова стать площадкой для мирных переговоров.

Турецкий лидер и кремлевский диктатор в пятницу, 28 марта, провели телефонный разговор. Политики обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Эрдоган выразил готовность Турции способствовать достижению устойчивого мира в Украине, в частности, может стать площадкой для проведения переговоров по завершению войны.

Отметим, что Турция занимает относительно нейтральную позицию по отношению к российско-украинской войне. Эрдоган осудил вторжение войск РФ и выразил поддержку территориальной целостности Украины. В то же время Анкара не присоединилась к западным санкциям против государства-террористки, чтобы сохранить экономические связи с Москвой.

Как сообщалось, глава итальянского правительства Джорджия Мэлони стала в защиту американского лидера Дональда Трампа.

Горячее за неделю

Культура

Подруга Ирины Билык рассказала о ее состоянии после госпитализации

0
Близкая подруга Ирины Билык, недавно сообщившей о серьезных...
Статьи

День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

0
23 березня День ангела...
Культура

Оля Полякова вперше на обкладинці Playboy: смілива фотосесія до 46-річчя співачки

0
Оля Полякова вперше стала обличчям...
Экономика

Британская разведка оценила последствия успешного удара ВСУ по военному объекту в РФ в этом году

0
Разведка Великобритании оценила последствия успешного удара Сил обороны Украины...
Политика

Банки устанавливают лимиты на переводы с карт: какие ограничения будут действовать и когда вступят в силу

0
Также готовятся новые проверки для ФЛП. На следующей...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как заработать деньги с помощью искусственного интеллекта: полный гайд
Следующая статья
До +19 и дожди: прогноз погоды в Украине на выходные

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какой категории пенсионеров повысят выплаты в апреле

0
В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров....

Чому не варто залишати смартфон на зарядці вночі: поради для довговічності батареї

0
Сучасні смартфони здатні заряджатися...

В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше

0
За год стоимость молочных продуктов в Украине значительно повысилась....

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.