Глава Турции Реджеп Эрдоган после общения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна готова стать площадкой для мирных переговоров.

Турецкий лидер и кремлевский диктатор в пятницу, 28 марта, провели телефонный разговор. Политики обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Эрдоган выразил готовность Турции способствовать достижению устойчивого мира в Украине, в частности, может стать площадкой для проведения переговоров по завершению войны.

Отметим, что Турция занимает относительно нейтральную позицию по отношению к российско-украинской войне. Эрдоган осудил вторжение войск РФ и выразил поддержку территориальной целостности Украины. В то же время Анкара не присоединилась к западным санкциям против государства-террористки, чтобы сохранить экономические связи с Москвой.

Как сообщалось, глава итальянского правительства Джорджия Мэлони стала в защиту американского лидера Дональда Трампа.