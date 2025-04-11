ЕС отложит введение пошлин против США на 90-дневный срок — фон дер Ляен

В иноСМИ появлялась информация — Брюссель, вероятно, на 90 дней остановит контрмеры, в ответ на повышение тарификации ввоза европейских товаров, объявленном президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет «Kreschatic» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, поскольку Трамп заявил о «90-дневной паузе» по вступлению в силу американских тарифов, ЕС также откладывает собственные контрмеры.

Исходя из слов фон дер Ляен, в Брюсселе приняли в известность вышеописанное заявление Трампа, и решили дать некоторые шансы на переговорный процесс. При этом представители Евросоюза не прекратят финализировать принятие контрмер, получивших решительную поддержку со стороны государств-членов блока, и также отложат собственные «санкции» на идентичный срок.

Впрочем, глава Еврокомиссии добавила: