Пятница, 11 апреля, 2025
-2.4 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

ЕС отложит введение пошлин против США на 90-дневный срок — фон дер Ляен

В иноСМИ появлялась информация — Брюссель, вероятно, на 90 дней остановит контрмеры, в ответ на повышение тарификации ввоза европейских товаров, объявленном президентом США Дональдом Трампом.

ЄС відкладе запровадження мит проти США на 90-денний термін — фон дер Ляєн

Как пишет «Kreschatic» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, поскольку Трамп заявил о «90-дневной паузе» по вступлению в силу американских тарифов, ЕС также откладывает собственные контрмеры.

Исходя из слов фон дер Ляен, в Брюсселе приняли в известность вышеописанное заявление Трампа, и решили дать некоторые шансы на переговорный процесс. При этом представители Евросоюза не прекратят финализировать принятие контрмер, получивших решительную поддержку со стороны государств-членов блока, и также отложат собственные «санкции» на идентичный срок.

Впрочем, глава Еврокомиссии добавила:

Если переговоры не завершатся приемлемым результатом, наши контрмеры начнут действовать… Все варианты [решений] остаются на столе.

Горячее за неделю

Культура

3 легких украинских сериала, которые поднимут настроение

0
Хотите провести уютный вечер после напряженного дня? Выберите...
Экономика

5 популярных трендов для тренировок без тренажерного зала, реально работающих

0
Тренировки без тренажерного зала не только удобны, но и...
Культура

День ангела Вадима 2025: поздравления и открытки 9 апреля

0
Сегодня, 9 апреля 2025 года, особый день для...
Статьи

Почему у заключенных полосатая или оранжевая форма

0
Узнайте, почему у заключенных часто используется полосатая или оранжевая форма. История, причины и символика тюремной одежды.
Культура

Элтон Джон поделился переживаниями из-за потери зрения

0
Элтон Джон поделился переживаниями из-за ухудшения зрения. Музыкант...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Первая медаль Украины на ЧЕ-2025 по борьбе: Андрей Джелеп завоевал бронзу, одолев россиянина
Следующая статья
«Зимний» апрель: в Карпатах выпало 20 сантиметров снега

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Масштабные протесты в США и за рубежом против Трампа: более 1200 акций сегодня пройдет по всему миру

0
Эти акции охватят все 50 штатов Америки, а...

Наталья Денисенко показала архивные фото из тайной свадьбы на Мальдивах с Фединчиком

0
Наталья Денисенко умилила поклонников архивными снимками со свадьбы...

Кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации: правительство определило дополнительные категории

0
Правительство внесло изменения в законодательство, расширив перечень категорий студентов...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.