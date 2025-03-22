Федоров уточнил данные о количестве пострадавших из-за вечернего удара РФ по Запорожью

Вечером пятницы, 21 марта, государство-террорист нанесло очередной воздушный удар по городу Запорожье.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в настоящее время 94 жителя города обратились за помощью к соцслужбам из-за вчерашней вражеской атаки.

Исходя из слов Федорова, среди травмированных обстрелом страны-агрессора — 13 человек с инвалидностью и 7 ВПЛ (внутриперемещенных лиц). Также 5 пострадавших остаются в больницах областного центра: речь идет о двух женщинах и двух мужчинах с травмами средней тяжести, а также о младенце с контузией, состояние которого медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, военное преступление армии Путина унесло жизни целой семьи: тела дочери и отца спасатели вытащили из-под завалов, а при жизни 38-летней матери, получившей сверхтяжелые ранения, медики боролись более 10 часов, но, к сожалению, не спасли женщину.

Чиновник добавил — гуманитарная помощь оказана 22 гражданам, но ликвидация последствий атаки РФ все еще продолжается.

Федоров резюмировал: