Суббота, 22 марта, 2025
13.3 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Федоров уточнил данные о количестве пострадавших из-за вечернего удара РФ по Запорожью

Вечером пятницы, 21 марта, государство-террорист нанесло очередной воздушный удар по городу Запорожье.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в настоящее время 94 жителя города обратились за помощью к соцслужбам из-за вчерашней вражеской атаки.

Исходя из слов Федорова, среди травмированных обстрелом страны-агрессора — 13 человек с инвалидностью и 7 ВПЛ (внутриперемещенных лиц). Также 5 пострадавших остаются в больницах областного центра: речь идет о двух женщинах и двух мужчинах с травмами средней тяжести, а также о младенце с контузией, состояние которого медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, военное преступление армии Путина унесло жизни целой семьи: тела дочери и отца спасатели вытащили из-под завалов, а при жизни 38-летней матери, получившей сверхтяжелые ранения, медики боролись более 10 часов, но, к сожалению, не спасли женщину.

Чиновник добавил — гуманитарная помощь оказана 22 гражданам, но ликвидация последствий атаки РФ все еще продолжается.

Федоров резюмировал:

…Благодарен спасателям, «коммунальщикам», медикам, работникам соцслужб и всем, кто задействован в преодолении последствий вражеского удара. Вы – мощь!

Горячее за неделю

Общество

Пальмы вместо сугробов: что прогнозируют метеорологи для зим в Украине до 2075 года

0
Этой зимой в Украине почти не было снега, и...
Культура

Потап высказался об отношениях с Каменских: «Мне п*здц, если я разведусь»

0
После очередной волны слухов о возможном разрыве между...
Экономика

В ISW указали на два города, которым грозит опасность в случае возобновления наступления РФ после перемирия

0
В вашингтонском Институте изучения войны заявили, что возобновление наступления...
Экономика

СМИ назвали наиболее загрязненные водоемы столицы и сообщили, будут ли расчищать реку Лыбидь

0
Журналисты пообщались со специалистами коммунального предприятия «Плес», рассказав о...
Экономика

Графики отключения света в Одессе и Одесской области сегодня 17 марта

0
Одещина приходит в себя после обстрелов: энергетики вернули свет...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаОбществоЭкономикаСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
День ангела Дарьи 2025: поздравления и красивые открытки 1 марта
Следующая статья
Как часто нужно мыть пол, если у вас есть домашние животные

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.