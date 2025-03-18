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Экономика
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Глава ЦПИ раскрыл цель российского вброса о наступлении Сил обороны Украины на Белгородскую область

Глава Центра противодействия дезинформации, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко раскрыл цель российского вброса о наступлении Сил обороны Украины на Белгородскую область.

Российские СМИ сообщили, что якобы было зафиксировано движение бронетехники ВСУ с территории Сумщины, прибывшей в Краснояружский район Белгородской области. По словам пропагандистов, путинские войска уничтожили украинские танки, пишет издание Kreschatic.

Руководитель ЦПИ прокомментировал вброс российских медиа, отметив, что в течение полномасштабной войны боевые действия в пограничных продолжаются почти постоянно, как из-за «артиллерийских дуэлей», так и из-за активности враждебных диверсионно-разведывательных групп со стороны Белгородской области.

По его словам, рассказы о «наступлении ВСУ» призваны нагнетать ситуацию накануне телефонных переговоров Трампа и Путина.

Коваленко объяснил, что главная информационная стратегия Москвы – обвинять Киев в нежелании завершить войну, хотя на самом деле атакуют на фронте и совершают обстрелы Украины именно захватчики. Именно кремлевский диктатор затягивает с предложением США о кратковременном прекращении огня.

Как сообщалось, аналитики ISW рассказали, каким городам грозит опасность в случае возобновления наступления РФ после 30-дневного перемирия.

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