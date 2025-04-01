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Глава НБУ Андрей Пышный рассказал о ситуации с курсом доллара и стабилизации валютного рынка Украины. В марте гривна укрепилась, а разница между курсами осталась низкой.
Глава НБУ Андрей Пышный рассказал о ситуации с курсом доллара и стабилизации валютного рынка Украины. В марте гривна укрепилась, а разница между курсами осталась низкой.
Экономика
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Глава НБУ рассказал о ситуации с курсом доллара и пояснил динамику валютного рынка

Национальный банк Украины представил обновленный обзор ситуации на валютном рынке, отмечая улучшение положения гривны в последние недели. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

Глава НБУ Андрей Пышный в своем посте в Facebook подчеркнул, что в последнее время на валютном рынке Украины наблюдается стабильность, а режим управляемой гибкости курса продолжает эффективно работать. По его словам, обменный курс гривны регулируется рыночными тенденциями спроса и предложения, что позволяет валюте колебаться в обе стороны, обеспечивая плавную адаптацию к изменениям рынка.

В марте гривна продемонстрировала укрепление, а разница между наличным и официальным курсом оставалась на низком уровне, не превышая 0,4%. Это является положительным индикатором для стабильности валютного рынка.

В НБУ отметили, что в феврале и марте ситуация на валютном рынке была более спокойной по сравнению с январем. Это стало возможным благодаря уменьшению фискальных расходов и росту предложения валюты, что связано с сезонными факторами, такими как начало весенне-полевых работ в агропромышленном комплексе.

Чистый спрос на безналичную валюту со стороны клиентов значительно снизился, что позволило сократить объем валютных интервенций НБУ до 127 млн долларов в день в марте по сравнению с 163 млн долларов в январе.

Далее курс продолжит двигаться в обе стороны, формируясь рыночным путем в зависимости от баланса спроса и предложения валюты. НБУ будет сохранять активное присутствие на рынке, компенсируя структурный дефицит валюты и сглаживая чрезмерные колебания курса.

Курс доллара в 2025 году начал снижаться после достижения пика в 42,28 гривны в январе. В феврале курс составил 41,51 грн/доллар, а в марте снизился до 41,47 грн/доллар. Минимальное значение было зафиксировано 10 марта – 41,21 грн/доллар.

Ранее мы писали о том, Какой курс валют сегодня 1 апреля 2025 в обменниках Украины.

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