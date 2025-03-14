Главный тренер «Черноморца» Бабич прокомментировал слухи о продаже клуба

Не так давно начали циркулировать слухи – топменеджмент одесского «Черноморца» готовится к смене владельца, поскольку имеет многомесячные долги перед игроками, а также рискует получить трансферный запрет.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал SPORT.UA, ключевой наставник «Черноморца» Александр Бабич высказался по поводу неоднозначных сведений, касающихся приобретения одесского клуба армянским бизнесменом Артуром Гранцем.

Исходя из слов Бабича, в клубе никак не реагируют на тиражирование сомнительной информации, касающейся смены владельца команды. В частности, на текущий момент приоритетной задачей футболистов Черноморца является сохранение позиции в Украинской Премьер-Лиге (УПЛ).

Кроме того, «моряки» намерены занять место не ниже, чем фиксировалось в сезоне-2023/24 [тогда одесситы финишировали на 12 строчке турнирной таблицы].

Бабич резюмировал: