Google Gemini AI будет анализировать историю поиска пользователя для персонализации ответов

ШИ-помощник Gemini AI от Google использует историю поисковых запросов пользователей для предоставления более конкретных ответов, что свидетельствует о значительном расширении функционала чат-бота.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал The-Decoder, новый сервис потребует разрешения у пользователя и работает на экспериментальной версии Gemini 2.0 «Flash Thinking», запущенной в конце 2024 года, как первая система искусственного интеллекта (ИИ) компании, ориентированная на соображения.

Как стало известно, для использования нового функционала необходимо включить (если нужно — отключить разрешается в любой момент) персонализацию в приложениях Gemini, позволяющую ИИ проанализировать поисковые шаблоны и применять раскрытую информацию в ответах.

Для предварительного тестирования вышеописанных возможностей, разработчики Google рекомендуют спрашивать Gemini AI о местах отдыха, идеях видеоконтента для YouTube или потенциально новых хобби. После этого нейросетевой помощник сможет использовать личную историю поиска, чтобы делать индивидуальные предложения, а пользователи просматривать и управлять данными через страницу управления активностью Google.

Следует отметить, что компания намерена расширить персонализацию, выведя ее за пределы поиска в ближайшие месяцы, и интегрирует данные из Google Photos и YouTube, чтобы Gemini AI полноценно понимал предпочтения и действия пользователя.

Впрочем, на данный момент указанная функция доступна только подписчикам Gemini и Gemini Advanced через web-интерфейс, а в мобильном приложении еще не появилась.

Google Gemini AI. Фото – the-decoder.com