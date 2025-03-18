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Экономика
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Графики отключений света для Сум и области 19 марта: сообщают в «Укрэнерго»

Распоряжения от НЭК «Укрэнерго» об ограничениях электропотребления на среду нет.

Благодаря потеплению в Украине потребление электроэнергии начало демонстрировать тенденцию к понижению. Во вторник, 18 марта, по состоянию на 9:30 его уровень был на 1,9% ниже, чем в это же время в понедельник.

Распоряжений по применению стабилизационных или экстренных графиков отключений света в среду, 19 марта, от НЭК «Укрэнерго» не поступало, сообщает издание «Kreschatic».

В компании отметили, что энергетическая система страны продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов и атак дронов. В настоящее время есть необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы, граждан призывают использовать мощные бытовые приборы поочередно в период с 15:00 до 21:00.

Сегодня в 12:00 «Сумыоблэнерго» сообщало, что часть потребителей в Сумах и Сумском районе временно осталась без света из-за аварийной ситуации.

Жители областного центра и региона оперативно информируют об изменениях в Telegram-канале облэнерго. В случае введения графиков они будут размещены на сайте ведомства.

Также необходимые данные по ситуации в энергосистеме можно получать в приложении E-Svitlo.

Напомним, в горсовете Мариуполя рассказали, что строят россияне на месте уничтоженного детского лагеря.

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