Графики отключений света для Сум и области на 20 марта

Ограничения на потребление электроэнергии для потребителей Сумской области на завтра не прогнозируются.

Из-за облачной погоды в нескольких регионах, что обусловило снижение эффективности работы домашних солнечных электростанций, потребление электроэнергии в стране выросло.

В среду, 19 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,4% выше, чем в это же время во вторник, сообщает издание «Kreschatic» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».

В компании не прогнозируют ограничения на потребление электроэнергии на четверг, 20 марта, в частности, для потребителей в Сумской области.

Гражданам напомнили о необходимости бережливого потребления электроэнергии, учитывая проведение аварийно-восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

Потребители помогут сбалансировать энергетическую систему и снизить нагрузку на нее, если будут поочередно использовать мощные бытовые приборы в период с 16:00 до 20:00.

Напомним, что в случае изменений с электроснабжением жителей Сумской области и областного центра оперативно проинформирует об изменениях «Сумыоблэнерго» в Telegram-канале. В случае ввода стабилизационных или экстренных графиков отключения света, они появятся на сайте в разделе «Потребителям».

Как сообщалось, 18 марта ВС РФ ударили беспилотником по областной больнице в Сумах.