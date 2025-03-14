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Экономика
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Графики отключений света для Сум и области: прогнозируют ли ограничения на 15 марта

В стране снизилось потребление электроэнергии, потому отключения света на завтра не прогнозируются.

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали, что почти на всей территории страны установилась ясная погода, благодаря чему повысилась эффективность работы солнечных электростанций. В этой связи снизилось потребление электроэнергии, сообщает издание «Kreschatic».

В пятницу, 14 марта, по состоянию на 9:30 его уровень был на 6,4% ниже, чем в это время в четверг. Потому отключения света на субботу, 15 марта, не прогнозируются.

В то же время, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, пострадавших от обстрелов со стороны РФ. Поэтому целесообразно использовать мощные бытовые приборы в дневное время: с 10:00 до 18:00 – период эффективной работы СЭС. Это поможет сбалансировать энергосистему и снизить нагрузку на нее.

В случае введения ограничений на потребление электроэнергии жителей Сум и региона проинформирует об этом «Сумыоблэнерго» в Telegram-канале, а также поступят соответствующие уведомления в приложении E-Svitlo. Графики отключения света будут доступны на сайте учреждения в разделе «Потребителям».

Напомним, СМИ сообщили, что известно о состоянии мальчика, ударившего током на крыше электрички в столице.

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