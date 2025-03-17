Графики отключений света для Сум и области: прогнозируются ли ограничения на 18 марта

Несмотря на рост уровня потребления электроэнергии в стране, энергетики не прогнозируют ограничения на завтра.

В отчете НЭК «Укрэнерго» отмечается, что в стране выросло потребление электроэнергии в связи с ощутимым похолоданием и облачной погодой в большинстве областей, из-за чего домашние СЭС работают менее эффективно. В понедельник, 17 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,1% выше, чем в это время в пятницу.

Сегодня утром из-за сложной ситуации в энергосистеме применялись ограничения мощности для бизнеса и промышленности, однако на вторник, 18 марта, отключения света для промышленных или бытовых потребителей не прогнозируются, сообщает «Kreschatic».

В компании подчеркнули, что необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется, поэтому украинцам следует ограничить пользование мощными бытовыми приборами в вечерние часы – с 16:00 до 20:00. Таким образом, потребители помогут сбалансировать энергетическую систему и снизить на нее нагрузку.

В случае изменения ситуации жителей Сумы и региона проинформируют в Telegram-канале «Сумыоблэнерго». Если Укрэнерго введет графики, они будут доступны по номеру лицевого счета или адресу на сайте учреждения.

Также можно получить актуальную информацию о состоянии энергосистемы в приложении E-Svitlo.

Как сообщалось, боец «Азова» назвал причины провала мобилизации в Украине.