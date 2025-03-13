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Экономика
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Графики отключения света для Сум и области на 14 марта

В «Укрэнерго» сообщили о росте потребления электроэнергии и объяснили необходимость использования мощных электроприборов в дневные часы.

В Украине возросло потребление электроэнергии: в четверг, 13 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в среду. Как объяснили в НЭК «Укрэнерго», подобные изменения обусловлены установлением облачной погоды в нескольких областях.

В то же время, в компании не прогнозируют ограничения на потребление электроэнергии на пятницу, 14 марта, в частности для потребителей в Сумах и области, пишет издание «Kreschatic».

Поскольку энергосистема продолжает восстанавливаться после ударов ВС РФ ракетами и беспилотниками, граждане призывают перенести использование мощных бытовых приборов на дневное время – с 10:00 до 18:00. Именно в эти часы солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Как пояснили специалисты, такие меры помогут сбалансировать энергосистему и снизить нагрузку на нее в периоды максимального потребления.

Графіки відключень світла для Сум та області на 14 березня

Период использования мощных электроприборов. Фото – t.me/Ukrenergo

Напомним, что потребителей в Сумах и области относительно изменений с энергоснабжением информирует «Сумыоблэнерго» в Telegram-канале. При введении аварийных или плановых отключений света графики появятся на сайте учреждения.

Также соответствующую актуальную информацию можно отслеживать в мобильном приложении E-Svitlo.

Как сообщалось, из-за простого коммунального транспорта во время воздушных тревог в Киеве экономика города потеряла по меньшей мере 5,4 миллиарда гривен. В КМВА объяснили, почему Совет обороны столицы не отменил запрет.

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