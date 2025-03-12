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Экономика
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Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 13 марта

Сегодня графики отключения электроэнергии для населения не применяются, однако ситуация может меняться, поэтому важно экономно использовать электроэнергию и следить за официальной информацией.

На сегодняшний день отключения электроэнергии для бытовых потребителей не предусмотрены. Однако для предприятий и бизнеса возможны временные ограничения в потреблении электроэнергии, о чем следует следить в официальных источниках. Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после последних обстрелов, поэтому важно экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения мощных электроприборов в пиковые часы.

Уровень потребления электроэнергии имеет тенденцию к понижению. По последним данным, к 9:30 утра 12 марта этот показатель был на 4,2% ниже, чем накануне. В этой связи пока не прогнозируется введение графиков стабилизационных или аварийных отключений. Однако энергетики призывают население продолжать соблюдать рациональное использование электричества, особенно в вечернее время, когда нагрузка на сеть больше.

Погодные условия также оказывают влияние на работу энергосистемы. Из-за ночного ливня на Полтавщине без света остались девять населенных пунктов. Энергетики работают над ликвидацией последствий непогоды, а аварийно-восстановительные работы продолжаются и на других энергообъектах. Для жителей Киева актуальная информация о ситуации с электроснабжением доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ситуация в энергосистеме динамична, поэтому важно следить за обновлением официальных источников, в частности, на сайте «Укрэнерго» и страницах оператора распределения в социальных сетях. Особое внимание следует уделять периоду с 8:00 до 22:00, когда нагрузка на систему самая высокая. Потребителей призывают максимально использовать электроприборы в дневные часы, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 12 марта.

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