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Экономика
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Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 19 марта

Пока ситуация в энергосистеме стабильная, однако требует бережливого потребления в пиковые часы, особенно ночью и вечером.

Сегодня, 19 марта, в Украине не ожидаются масштабные отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Однако для предприятий и бизнеса возможны ограничения потребления, которые могут быть введены в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. В случае изменений будет произведено дополнительное информирование через официальные каналы.

По состоянию на сегодняшний день, энергосистема Украины демонстрирует тенденцию к снижению потребления электроэнергии. Это связано с ясной погодой, что способствует лучшей работе солнечных электростанций, а также уменьшенным нагрузкам на энергосети. Потребление было на 1,9% ниже по сравнению с предыдущим днем, что является положительным сигналом для энергосистемы страны.

Для жителей Киева актуальная информация о графиках отключения доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области — на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети. Операторы просят потребителей проявлять осторожность и по возможности уменьшать нагрузку на сети, особенно в вечерние часы. Это поможет стабилизировать ситуацию при необходимости.

В связи с текущей ситуацией, в течение дня важно сохранять экономное потребление энергии, в частности не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00. В случае изменений в графиках или новых отключений энергоснабжения потребители будут оперативно информированы через официальные каналы связи.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 18 марта.

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