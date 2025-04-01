Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 2 апреля

Сегодня отключения света в Киеве и области не планируются, но экономное потребление электроэнергии остается ключевым для стабильности энергосистемы.

На сегодня для бытовых потребителей в Киеве и Киевской области не предусмотрены ограничения электроснабжения. Энергетики отмечают, что ситуация контролируется, поэтому отключения света не планируются. В то же время, промышленные предприятия и бизнес должны быть готовы к возможным ограничениям, если уровень потребления будет превышать мощности. Важно регулярно проверять актуальную информацию, ведь она может оперативно меняться при росте нагрузки на сеть.

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя после массированных атак. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на ряде объектов критической инфраструктуры. По состоянию на 1 апреля уровень потребления снизился на 1,7% по сравнению с предыдущим днем, что свидетельствует об эффективности призывов к экономии. Несмотря на отсутствие критической ситуации, в Укрэнерго настойчиво просят население придерживаться экономного использования электроэнергии, особенно в пиковые часы с 9:00 до 21:00.

Жителям столицы следует следить за обновлением на сайте ДТЭК Киевские электросети, где публикуется подробная информация о возможных изменениях в графиках подачи электроэнергии. Для жителей области актуальные сообщения доступны на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. В случае ввода графиков ограничения, об этом будет сообщено дополнительно через официальные ресурсы и социальные сети операторов.

Хотя применение ограничений не прогнозируется, энергетики в который раз напоминают о необходимости бережного отношения к ресурсам. Не следует одновременно включать несколько мощных электроприборов в вечернее время. Это уменьшает нагрузку на систему и помогает сохранить стабильность поставок электроэнергии для всех потребителей. Ответственное потребление ныне важный шаг к сохранению энергобаланса в условиях постоянной угрозы новых атак.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 1 апреля.