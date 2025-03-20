Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 21 марта

В Киеве и Киевской области 21 марта нет прогнозов по отключению электроэнергии для бытовых потребителей, но могут быть ограничения для бизнеса и промышленности, поэтому следует следить за обновлениями.

По состоянию на 21 марта для бытовых потребителей в Киеве и Киевской области отключения электроэнергии не прогнозируются. Впрочем, ситуация может изменяться в зависимости от изменений в энергосистеме страны. Для промышленных предприятий и бизнеса возможны ограничения на потребление, поэтому следует следить за обновлениями от поставщиков электроэнергии.

Несмотря на то, что для бытовых потребителей отключение электроэнергии пока не предусмотрено, потребление электричества в Украине снизилось на 9% по сравнению с предыдущим днем. Это обусловлено благоприятными погодными условиями, позволяющими солнечным электростанциям работать более эффективно. Поэтому наиболее целесообразно пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.

В то же время, энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после атак на энергетические объекты. Работы по восстановлению продолжаются, поэтому ситуация может изменяться. Все потребители должны следить за официальными сообщениями на сайтах своих поставщиков энергоресурсов, таких как ДТЭК Киевские электросети для жителей столицы или ДТЭК Киевские региональные электросети для области.

Несмотря на стабилизацию ситуации, остается важной рекомендация экономно потреблять электроэнергию, особенно в периоды с 8:00 до 22:00, когда максимальная нагрузка на сеть. Если ситуация изменится, дополнительные сообщения будут предоставлены для корректировки графиков отключения или ограничения.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 20 марта.