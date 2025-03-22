Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 23 марта

23 марта в Киеве и Киевской области не ожидается отключение света для бытовых потребителей, однако возможны ограничения для бизнеса — следите за обновлением на официальных ресурсах.

На сегодняшний день, 23 марта, для бытовых потребителей в Киеве и Киевской области отключения света не прогнозируются. Энергетический баланс в регионе стабилен, и в настоящее время не ожидается введение ограничений для домохозяйств. Однако для промышленных предприятий и бизнеса возможны временные ограничения электроснабжения. В таких случаях важно следить за обновлениями, чтобы иметь актуальную информацию о возможных отключениях.

Информация о графиках отключений для киевлян доступна на официальном сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей Киевской области – на платформе ДТЭК Киевские региональные электросети. Здесь регулярно публикуется обновленная информация, позволяющая планировать использование электрической энергии без нарушений графиков. Следует отметить, что все изменения будут обнародованы дополнительно, если ситуация с энергоснабжением изменится.

Кроме того, для эффективного использования электроэнергии жителям столицы и области рекомендуется экономно использовать электроприборы. Особенно это касается периода с 8:00 до 22:00, когда нагрузка на энергетические сети больше. Не следует включать несколько мощных электроприборов одновременно, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на систему.

Кроме ситуации с энергоснабжением, в Киеве на сегодняшний день наблюдается ухудшение качества воздуха, что может быть опасным для людей с респираторными заболеваниями, такими как астма, или с сердечно-сосудистыми проблемами. Поэтому важно следить за ситуацией и, в случае необходимости, ограничивать пребывание на улице.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве 22 марта.