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Экономика
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Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 27 марта

Угрозы массовых отключений электричества в Киеве и области нет, но важно продолжать следить за обновлениями от энергетических компаний.

27 марта в Украине не прогнозируется введение ограничений на потребление электроэнергии для бытовых потребителей. Однако для предприятий и бизнеса возможны ограничения, поэтому важно следить за обновлениями информации. В случае изменения ситуации, украинцы будут своевременно информированы о возможных отключениях или ограничениях.

Ситуация в энергосистеме стабильна, и потребление электроэнергии находится на нормальном уровне. Отметим, что 26 марта уровень потребления был на 9,6% меньше по сравнению с предыдущим днем. Это снижение стало возможным благодаря ясной погоде, способствовавшей эффективной работе солнечных электростанций.

Энергетические компании призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки с 17:00 до 21:00. В настоящее время не рекомендуется включать одновременно несколько мощных приборов, чтобы не нагружать энергосеть. Дополнительно, эксперты рекомендуют пользоваться энергоемкими приборами в период с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции работают наиболее продуктивно.

Для киевлян актуальная информация доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей Киевской области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети. Обновление ситуации о возможных ограничениях и отключениях можно найти на официальных страницах компаний и в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 26 марта.

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