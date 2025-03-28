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Экономика
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Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 29 марта

Ситуация в энергосистеме остается контролируемой, но важно соблюдать энергосбережение, чтобы избежать сбоев и поддержать стабильную работу сетей.

По состоянию на 29 марта, ограничения электроснабжения для бытовых потребителей в Киеве и области не предусмотрены. В то же время, промышленные предприятия и бизнес должны быть готовы к возможным ограничениям. Ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако поставщики призывают граждан экономно использовать электроэнергию, особенно в вечернее время. В случае изменений в графиках будет сообщено дополнительно через официальные источники.

Потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. Согласно последним данным, утром 28 марта его уровень был более чем на 3 процента ниже по сравнению с предыдущим днем. Такая тенденция объясняется солнечной погодой, активизирующей работу бытовых солнечных электростанций. Это позволяет снизить нагрузку на общую энергосеть и улучшить баланс системы.

Несмотря на положительные изменения, энергетики просят граждан не включать одновременно несколько мощных устройств в пиковые часы. Лучшим периодом для их использования остается дневной промежуток с 10:00 до 16:00, когда солнечные станции работают наиболее эффективно. Это позволит избежать перегрузок и поддержать стабильность электроснабжения для всех категорий потребителей.

Актуальная информация о возможных изменениях графиков для жителей Киева доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жителям Киевской области следует следить за обновлением на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Также следует регулярно проверять официальные страницы операторов в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 28 марта.

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