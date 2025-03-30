Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 31 марта

Важно пользоваться электроэнергией экономно, не перегружать сеть в вечерние часы и регулярно проверять информацию на сайтах энергокомпаний.

31 марта ограничения электроснабжения для бытовых потребителей в Украине не планируются. Укрэнерго сообщает, что ситуация в энергосистеме стабильна и уровень поколения полностью покрывает потребности населения. Вместе с тем, промышленным предприятиям и объектам бизнеса следует следить за обновлением данных, ведь в случае роста нагрузки возможны точечные ограничения в потреблении.

Национальный оператор электросетей предостерегает о необходимости ответственного использования электроэнергии. Особенно в вечерние часы с 17:00 до 21:00, когда нагрузка на сеть является самой большой. Украинцев просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов во избежание перегрузок. Также напоминается, что в случае изменения ситуации будет сообщено дополнительно.

Для жителей Киева актуальная информация о возможных отключениях доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители области могут проверить данные на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети. Оба сервиса регулярно обновляются и отображают последнюю информацию о состоянии энергоснабжения в конкретном населенном пункте.

Украина успешно завершает отопительный сезон, несмотря на вызовы, с которыми сталкивалась энергетическая система. Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с британским послом, в ходе которой обсудили перспективы повышения энергобезопасности. Рассматривается сотрудничество в сфере защиты объектов энергетики и поддержки Украины в подготовке к следующему осенне-зимнему периоду, в том числе с помощью европейских партнеров.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 30 марта.